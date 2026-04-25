Ευρυτανία: Βρέθηκε χειροβομβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου (Photos)

Μια οξειδωμένη χειροβομβίδα βρέθηκε στο δάσος έξω από το χωριό Νόστιμο Ευρυτανίας, κατά τη διάρκεια εργασιών υλοτομίας.

Η αστυνομία απέκλεισε άμεσα το χώρο και Κλιμάκιο του στρατού προχώρησε στη συνέχεια σε αναγνώριση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του LamiaReport, πρόκειται για αμυντική χειροβομβίδα τύπου mills Νo 36 WWII, χαρακτηριστικό όπλο του Βρετανικού στρατού που χρησιμοποιήθηκε ευρέως στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Το επόμενο πρωί, ομάδα EOD της 695 ΑΒΠ, που εδρεύει στο Αυλάκι Στυλίδας, προχώρησε με ασφαλή τρόπο σε εξουδετέρωσή της και καταστροφή.

