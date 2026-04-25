Θεσσαλονίκη: Αστυνομική επιχείρηση για αποτροπή κατάληψης – 15 προσαγωγές

Ένταση σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της Παναγίας Φανερωμένης στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, λίγο μετά τις 4, ομάδα ατόμων του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου συγκεντρώθηκαν στην οδό Πιστών και επιχείρησαν να εισέλθουν σε εγκαταλελειμμένο κτίριο.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες παρενέβησαν για να αποτρέψουν την κατάληψη, προχωρώντας σε τουλάχιστον 15 προσαγωγές.

