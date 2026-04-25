ΣΑΒΒΑΤΟ 25.04.2026 19:27
25.04.2026 18:31

Κολυδάς: Ψυχρή εισβολή φέρνει ο Μάιος – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν περισσότερο

kairos

Πτώση της θερμοκρασίας και ψυχρή εισβολή «βλέπει» τον Μάιος ο Θοδωρής Κολυδάς.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος, από την ψυχρή μετατόπιση του καιρού φαίνεται πως θα επηρεαστεί περισσότερο η Θεσσαλονίκη και η βόρεια Ελλάδα εν γένει, με την Αττική να ακολουθεί χωρίς αυτό να έχει ακόμη «κλειδώσει».

Τα προγνωστικά στοιχεία, σημειώνει, δείχνουν ότι στις αρχές Μαΐου υπάρχει υπαρκτή πιθανότητα ψυχρής μεταφοράς προς την Ελλάδα, με πιο έντονο σήμα για τη βόρεια χώρα. Από την ανάλυση των ensemble μετεωγραμμάτων του ECMWF και του GFS προκύπτει ότι η Θεσσαλονίκη εμφανίζει μεγαλύτερη πιθανότητα αισθητής πτώσης της θερμοκρασίας, περίπου 70-80%, ενώ στην Αθήνα η τάση είναι πιο οριακή, με πιθανότητα 55-65% και μεγαλύτερη αβεβαιότητα.

Σημειώνεται πως τα 50+1 μέλη του ECMWF δεν δείχνουν ακόμη απόλυτη συμφωνία, ωστόσο αρκετά υποστηρίζουν κάθοδο ψυχρότερων αερίων μαζών προς τα Βαλκάνια. Επομένως, υπάρχει σαφής τάση πτώσης της θερμοκρασίας μετά την Πρωτομαγιά, αλλά δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί η ένταση, η διάρκεια και το πόσο νότια θα φτάσει η ψυχρή μάζα.

google_news_icon

symfonies_new_1
mareva_macron
pakistan
antetokounbo
kairos
stegastika daneia 77- new
oropos-eksot
kyvernisi_new
arnaoutoglou
symfonia prespes
symfonies_new_1
mareva_macron
pakistan
