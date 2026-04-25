Κολυδάς: Ψυχρή εισβολή φέρνει ο Μάιος – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν περισσότερο

Πτώση της θερμοκρασίας και ψυχρή εισβολή «βλέπει» τον Μάιος ο Θοδωρής Κολυδάς.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος, από την ψυχρή μετατόπιση του καιρού φαίνεται πως θα επηρεαστεί περισσότερο η Θεσσαλονίκη και η βόρεια Ελλάδα εν γένει, με την Αττική να ακολουθεί χωρίς αυτό να έχει ακόμη «κλειδώσει».

Τα προγνωστικά στοιχεία, σημειώνει, δείχνουν ότι στις αρχές Μαΐου υπάρχει υπαρκτή πιθανότητα ψυχρής μεταφοράς προς την Ελλάδα, με πιο έντονο σήμα για τη βόρεια χώρα. Από την ανάλυση των ensemble μετεωγραμμάτων του ECMWF και του GFS προκύπτει ότι η Θεσσαλονίκη εμφανίζει μεγαλύτερη πιθανότητα αισθητής πτώσης της θερμοκρασίας, περίπου 70-80%, ενώ στην Αθήνα η τάση είναι πιο οριακή, με πιθανότητα 55-65% και μεγαλύτερη αβεβαιότητα.

Σημειώνεται πως τα 50+1 μέλη του ECMWF δεν δείχνουν ακόμη απόλυτη συμφωνία, ωστόσο αρκετά υποστηρίζουν κάθοδο ψυχρότερων αερίων μαζών προς τα Βαλκάνια. Επομένως, υπάρχει σαφής τάση πτώσης της θερμοκρασίας μετά την Πρωτομαγιά, αλλά δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί η ένταση, η διάρκεια και το πόσο νότια θα φτάσει η ψυχρή μάζα.

Πιθανή ψυχρή μεταφορά στις αρχές Μαΐου – Τι δείχνουν τα προγνωστικά στοιχεία

— Theodoros Kolydas (@KolydasT) April 25, 2026

