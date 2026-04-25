Γυναικοκτονία στην Κρήτη: Πού τηλεφωνούσε ο 40χρονος μετά τη δολοφονία της 43χρονης – Το σκηνικό παραπλάνησης που έστησε

Σχέδιο για να κρύψει τα ίχνη του και να παραπλανήσει τις έρευνες των Αρχών είχε στήσει ο 40χρονος δράστης της δολοφονίας της άτυχης Ελευθερίας Γιακουμάκη, σύμφωνα με το Mega.

Αστυνομικοί -που είδαν τον δράστη και αυτόχειρα να μιλά επίμονα στο κινητό του λίγη ώρα μετά τη δολοφονία, σε κάμερες ασφαλείας- ερευνώντας το ενδεχόμενο να υπάρχει και άλλο πρόσωπο που τον βοήθησε να κρύψει το πτώμα της 43χρονης, θεωρούν πως κάλεσε εταιρείες με γερανούς δήθεν για να παραλάβει κάποιος τη μηχανή του για να «χτίσει» κάποιο άλλοθι.

Όπως είπε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. δεν προκύπτει να υπήρχε συνεργός.

Ο δράστης φαίνεται να είχε σχεδιάσει το έγκλημα και την παρέσυρε στο τελευταίο ραντεβού στο εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμονα και τη σκότωσε. Έφτασε πρώτος με τη μηχανή, με ένα 9αρι περίστροφο. Εκείνη κατέφθασε στο σημείο με το λευκό αμάξι, την πλησίασε και την εκτέλεσε με μία σφαίρα στο κεφάλι.

Ο 40χρονος, που είναι και πατέρας ενός ανήλικου κοριτσιού, έπαιζε θέατρο από την αρχή. Έστησε ολόκληρο σκηνικό για να παραπλανήσει τους πάντες. Πήγε σε καφενείο στο χωριό, ισχυρίστηκε ότι είχε ατύχημα με το μηχανάκι του και ζήτησε να καλέσει ταξί που τον μετέφερε στο σπίτι του, στις Μαλάδες. Από εκεί πήρε ένα SMART και επέστρεψε ξανά στον τόπο του εγκλήματος.

Το μήνυμα από το κινητό της

Μάλιστα δεν δίστασε να στείλει μήνυμα από το κινητό της. Κατέθεσε ανακρίβειες στο αστυνομικό τμήμα, είπε ψέματα στους συγγενείς της Ελευθερίας, παρίστανε πως αγωνιούσε για την τύχη της και είπε πως έψαχνε και εκείνος.

Υπό το βάρος των επερχόμενων αποκαλύψεων έβαλε τέλος στη ζωή του. Τρεις μέρες αργότερα, η 43χρονη εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της, στο πίσω κάθισμα σκεπασμένη με ένα χαλί.

