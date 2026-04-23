ΠΕΜΠΤΗ 23.04.2026 14:19
23.04.2026 14:09

Γυναικοκτονία στο Ηράκλειο: Το σημείωμα που άφησε ο 40χρονος στη νέα του σύντροφο – Αύριο η κηδεία της Ελευθερίας

«Παγωμένη» παραμένει η κοινωνία του Ηρακλείου τη γυναικοκτονία της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη από τον πρώην σύντροφό της, το πρωί της Κυριακής, μόλις λίγα λεπτά αφού είχε φύγει από το σπίτι της, λέγοντας στους δικούς της, ότι θα επιστρέψει αμέσως.

Ο δράστης έφτασε στο σημείο που είχαν δώσει ραντεβού οπλισμένος με σκοπό να τη σκοτώσει.

Τη συνάντησε στο εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμονα, λίγο πριν από τις Δαφνές, όπου ζούσε με τα τρία της παιδιά, και την πυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής στο κεφάλι από την πόρτα του οδηγού κι ενώ εκείνη είχε μόλις φτάσει.

Άγνωστο είναι αν της είπε τις προθέσεις του, πάντως η ίδια πήγε μάλλον ανυποψίαστη και δεν πρόλαβε να αντιδράσει στη θέα του όπλου.

Την Τρίτη, όταν ο 40χρονος ένιωσε ότι ο κλοιός στενεύει γύρω του και αποφάσισε να αυτοκτονήσει, στο ξωκλήσι της Παναγίας Καρδιώτισσας κοντά στον Προφήτη Ηλία.

Έλεγχος και κακοποίηση

Ο 40χρονος πρώην σύντροφός της, φαίνεται ότι ήταν αποφασισμένος να την σκοτώσει, ενώ η συμπεριφορά του κατά το παρελθόν «μαρτυρούσε» εμμονη, ζήλια και έντονα σημάδια κτητικότητας ακόμη και μετά τον χωρισμό τους.

Όπως είναι ήδη γνωστό, στο παρελθόν είχε κάνει τρεις απόπειρες αυτοκτονίας, ενώ από το οικογενειακό περιβάλλον της άτυχης μητέρας έγινε γνωστό ότι είχε μεταξύ άλλων προκαλέσει δολιοφθορά στο λευκό SUV της Ελευθερίας σκίζοντας τα λάστιχα ενώ την παρακολουθούσε έχοντας τοποθετήσει GPS tracker στο όχημα…

Το σημείωμα

Ο δράστης σύμφωνα με την ΕΡΤ, είχε δώσει ένα σημείωμα μέσα σε ένα κλειστό φάκελο, στη νέα του σύντροφο, πριν από περίπου ένα μήνα. Της είχε πει να μην τον ανοίξει. Τελικά έγραψε ότι είχε σκοπό να αυτοκτονήσει. Ωστόσο, το έκανε μόνο όταν σκότωσε την Ελευθερία.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται καθώς δεν έχει βρεθεί ακόμα το όπλο της δολοφονίας, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών θα μπουν οι τηλεφωνικές συνομιλίες του πρώην ζευγαριού και οι συνθήκες της μοιραίας συνάντησης μέσα από την εξέταση βιολογικού υλικού στις δύο σορούς και στο αυτοκίνητο.

Αύριο η κηδεία της Ελευθερίας

Η κηδεία της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, θα τελεστεί αύριο στις 13:00 από τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, στον τόπο που έζησε η Ελευθερία, ενώ η σορός της θα βρίσκεται στον ναό από τις 12:00.

Η ΕΕ ενέκρινε τη νέα δόση ύψους 1,2 δισ. για την Ελλάδα ευρώ στο πλαίσιο του «NextGenerationEU»

Η Κοβέσι έληξε άδοξα την κυβερνητική «στάση»: «Τους Εισαγγελείς τους ορίζουμε εμείς, όποιος διαφωνεί ας πάει στο… Λουξεμβούργο»   

Το σχόλιο της Κοβέσι για τους πολιτικούς που προκάλεσε το γέλιο του κοινού στο Φόρουμ των Δελφών (video)

Η Le Parisien κάνει λόγο για σενάρια μεταφοράς ελληνικών Mirage στην Ουκρανία με αντάλλαγμα σύγχρονα Rafale

«Χρυσό διαζύγιο» Παναθηναϊκού-Μπενίτεθ: Οι ρήτρες, τα εκατομμύρια και η επόμενη μέρα

Γαλάζια αναδίπλωση στη Βουλή, υποτονικά για Μητσοτάκη στους Δελφούς, ανυπόμονοι Συριζαίοι και νέα πρόσωπα για Τσίπρα, η λέξη κλειδί για το κόμμα Καρυστιανού  

Άγιος Δημήτριος: Πώς δολοφόνησαν τον 25χρονο γιο υψηλόβαθμου αξιωματικού της ΕΛΑΣ - «Έγινε τσακωμός, τον χτύπησαν στην καρδιά», λέει αυτόπτης μάρτυρας

Κρήτη: Το ραντεβού θανάτου και η εν ψυχρώ εκτέλεση με μια σφαίρα στο κεφάλι – Σοκάρουν τα στοιχεία για τη δολοφονία της Ελευθερίας Γιακουμάκης

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Λύγισε» στον αέρα με το μήνυμα του γιου του - «Όταν μεγαλώσω θα ήθελα να μοιάσω στον μπαμπά μου» (Video)

