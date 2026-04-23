ΠΕΜΠΤΗ 23.04.2026 14:20
23.04.2026 13:36

Άγιος Δημήτριος: «Καλό ταξίδι, καπετάνιε μου» – Η ανάρτηση του ταξίαρχου της ΕΛΑΣ μετά τη δολοφονία του γιου του

23.04.2026 13:36
Συγκλονισμένη είναι η περιοχή του Αγίου Δημητρίου από την άγρια δολοφονία του 25χρονου, στο Πάρκο Ασυρμάτου.

Ο δολοφονημένος νεαρός όπως έγινε γνωστό ήταν γιος ταξίαρχου της ΕΛΑΣ, ο οποίος συγκλονισμένος αποχαιρέτησε το παιδί του με μια ανάρτηση στο Facebook.

Ο Γιώργος Χαλυβόπουλος συνόδευσε τον συγκινητικό αποχαιρετισμό με μια κοινή τους φωτογραφία.

«Καλό ταξίδι στην αιωνιότητα καπετάνιε μου. Καλές θάλασσες ψυχή μου» έγραψε χαρακτηριστικά.

Πήγε στο σημείο της δολοφονίας χωρίς να γνωρίζει ότι θύμα ήταν ο γιος του

Η τραγική ειρωνεία είναι ότι ο ταξίαρχος της ΕΛ.ΑΣ. ενημερώθηκε για περιστατικό στην περιοχή και έσπευσε στο σημείο, χωρίς αρχικά να γνωρίζει ότι το θύμα ήταν ο 25χρονος γιος του. Όταν έφτασε, είδε αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.Α.Σ. γύρω από τη σορό και αντιλήφθηκε τι έχει συμβεί.

Ο 25χρονος είχε πέσει θύμα άγριας δολοφονίας, καθώς δέχτηκε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι και έφερε το μοιραίο τραύμα στο στήθος, κοντά στην καρδιά.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το βράδυ της Τετάρτης, όταν ένας αλλοδαπός που βρισκόταν στο σημείο εντόπισε τον 25χρονο αιμόφυρτο και χωρίς τις αισθήσεις του και ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι ο 25χρονος είχε ήδη καταλήξει.

«Τυφλό σημείο»

Ο χώρος αποκλείστηκε άμεσα από δυνάμεις της Ασφάλειας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι οποίες έχουν αναλάβει την έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών. Το Πάρκο του Ασυρμάτου θεωρείται «τυφλό σημείο», καθώς δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά τη συλλογή οπτικού υλικού.

Οι Αρχές επιχειρούν να ανασυνθέσουν τη διαδρομή του 25χρονου, ο οποίος φέρεται να περπάτησε μερικά μέτρα μετά την επίθεση, αφήνοντας ίχνη αίματος μέχρι το σημείο όπου εντοπίστηκε νεκρός. Τα πρώτα στοιχεία συγκλίνουν στο ότι προηγήθηκε κάποια μορφή καβγά, πριν ο δράστης ή οι δράστες τον χτυπήσουν με μαχαίρι στο θώρακα.

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Αρχικά εξεταζόταν το ενδεχόμενο οπαδικού επεισοδίου, ωστόσο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το σενάριο αυτό φαίνεται να αποδυναμώνεται, χωρίς προς το παρόν να έχει αποκλειστεί πλήρως κανένα ενδεχόμενο.

Παράλληλα, οι έρευνες επεκτείνονται και σε προηγούμενα περιστατικά στην ίδια περιοχή. Εξετάζεται αν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση με επεισόδιο με πυροβολισμούς που είχε σημειωθεί τον περασμένο Ιανουάριο σε κοντινό ψητοπωλείο, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να προκύπτει σαφής συσχέτιση.

Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν διευκρινιστεί τα κίνητρα της δολοφονίας, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Διαβάστε επίσης:

Τέμπη: Αναβάθμιση της κατηγορίας για Καραμανλή ζητά ο Ασλανίδης – «Αν δεν λεγόταν Καραμανλής δεν θα ήταν να δουλέψει ούτε σε στάβλο»

Άγιος Δημήτριος: Ο ταξίαρχος της ΕΛΑΣ πήγε να δει τι συμβαίνει και είδε νεκρό τον γιο του – Πού προσανατολίζονται οι έρευνες (video)

Χανιά: 27χρονος εργαζόμενος σε ξενοδοχείο κατέρρευσε μετά από ανακοπή καρδιάς – Νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση

Η ΕΕ ενέκρινε τη νέα δόση ύψους 1,2 δισ. για την Ελλάδα ευρώ στο πλαίσιο του «NextGenerationEU»

Η Κοβέσι έληξε άδοξα την κυβερνητική «στάση»: «Τους Εισαγγελείς τους ορίζουμε εμείς, όποιος διαφωνεί ας πάει στο… Λουξεμβούργο»   

Γυναικοκτονία στο Ηράκλειο: Το σημείωμα που άφησε ο 40χρονος στη νέα του σύντροφο – Αύριο η κηδεία της Ελευθερίας

Το σχόλιο της Κοβέσι για τους πολιτικούς που προκάλεσε το γέλιο του κοινού στο Φόρουμ των Δελφών (video)

Βουλή: Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την αναβάθμιση των F-16 και των Mirage - Media
Η Le Parisien κάνει λόγο για σενάρια μεταφοράς ελληνικών Mirage στην Ουκρανία με αντάλλαγμα σύγχρονα Rafale

«Χρυσό διαζύγιο» Παναθηναϊκού-Μπενίτεθ: Οι ρήτρες, τα εκατομμύρια και η επόμενη μέρα

Γαλάζια αναδίπλωση στη Βουλή, υποτονικά για Μητσοτάκη στους Δελφούς, ανυπόμονοι Συριζαίοι και νέα πρόσωπα για Τσίπρα, η λέξη κλειδί για το κόμμα  Καρυστιανού  

Άγιος Δημήτριος: Πώς δολοφόνησαν τον 25χρονο γιο υψηλόβαθμου αξιωματικού της ΕΛΑΣ - «Έγινε τσακωμός, τον χτύπησαν στην καρδιά», λέει αυτόπτης μάρτυρας

Κρήτη: Το ραντεβού θανάτου και η εν ψυχρώ εκτέλεση με μια σφαίρα στο κεφάλι – Σοκάρουν τα στοιχεία για τη δολοφονία της Ελευθερίας Γιακουμάκη

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Λύγισε» στον αέρα με το μήνυμα του γιου του - «Όταν μεγαλώσω θα ήθελα να μοιάσω στον μπαμπά μου» (Video)

ΠΕΜΠΤΗ 23.04.2026 14:20
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΕΕ ενέκρινε τη νέα δόση ύψους 1,2 δισ. για την Ελλάδα ευρώ στο πλαίσιο του «NextGenerationEU»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Κοβέσι έληξε άδοξα την κυβερνητική «στάση»: «Τους Εισαγγελείς τους ορίζουμε εμείς, όποιος διαφωνεί ας πάει στο… Λουξεμβούργο»   

ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία στο Ηράκλειο: Το σημείωμα που άφησε ο 40χρονος στη νέα του σύντροφο – Αύριο η κηδεία της Ελευθερίας

