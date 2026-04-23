ΠΕΜΠΤΗ 23.04.2026 14:20
23.04.2026 13:04

Τέμπη: Αναβάθμιση της κατηγορίας για Καραμανλή ζητά ο Ασλανίδης – «Αν δεν λεγόταν Καραμανλής δεν θα ήταν να δουλέψει ούτε σε στάβλο»

23.04.2026 13:04
Την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε κακούργημα από πλημμέλημα για τον Κώστα Αχ. Καραμανλή ζήτησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης, ο οποίος μετέβη στον Άρειο Πάγο προκειμένου να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, στο πλαίσιο της ανάκρισης για τον πρωην υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.

«Δήλωσα παράσταση κατηγορίας για τη δικογραφία που πήγε από τη Βουλή στον Άρειο Πάγο. Είναι απαράδεκτη και προσβάλλει τη μνήμη των νεκρών το κατηγορητήριο γιατί είναι μόνο για παράβαση καθήκοντος που αφορά τη χρηματοδότηση και την υποστελέχωση του ΟΣΕ. Καμία αναφορά στο έγκλημα στα Τέμπη, καμία αναφορά ότι επί τόσα χρόνια είχαν προειδοποιήσει ότι θα γινόταν το δυστύχημα και όλες αυτές οι παραβλέψεις που γίνανε. Δηλαδή δεν συνέβησαν ποτέ τα Τέμπη για την ελληνική Βουλή, γιατί η ελληνική Βουλή έκρινε το κατηγορητήριο και πήγε ο Καραμανλής» είπε ο Π. Ασλανίδης.

Σε πολύ υψηλό τόνο σημείωσε ότι «άκουσα ότι ο Καραμανλής δήλωσε ότι αν δεν λεγόταν Καραμανλής δεν θα τον κυνηγούσαν. Εγώ έχω να πω ότι αν δεν λεγόταν Καραμανλής δεν θα ήταν να δουλέψει ούτε σε στάβλο και όχι να έχει ένα Υπουργείο Μεταφορών, με όλο αυτό που συνέβη», προσθέτοντας ότι «πιστεύουμε κάποια στιγμή να γίνει μια σωστή δικογραφία για τον Καραμανλή για να πάει. Εμείς τα στοιχεία τα έχουμε και είναι αδιάσειστα τα στοιχεία. Απλά η αλήθεια έχει σταματήσει έξω από το ελληνικό Κοινοβούλιο. Η δικαιοσύνη προχωράει. Αυτή η λειτουργία της είναι… θέλουν να προχωρήσουνε. Άλλοι δεν τους αφήνουν να προχωρήσουν όπως πρέπει. Όταν αυτό το κατηγορητήριο είναι μόνο για παράβαση καθήκοντος και μόνο για υποστελέχωση και χρηματοδότηση, τι άλλο να πούμε;».

Διαβάστε επίσης

Άγιος Δημήτριος: Ο ταξίαρχος της ΕΛΑΣ πήγε να δει τι συμβαίνει και είδε νεκρό τον γιο του – Πού προσανατολίζονται οι έρευνες (video)

Χανιά: 27χρονος εργαζόμενος σε ξενοδοχείο κατέρρευσε μετά από ανακοπή καρδιάς – Νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση

Καλλιθέα: Εμπρηστικός μηχανισμός έξω από τα γραφεία του ΕΦΚΑ

evropaiki-enosi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΕΕ ενέκρινε τη νέα δόση ύψους 1,2 δισ. για την Ελλάδα ευρώ στο πλαίσιο του «NextGenerationEU»

kovesi_delfi_new_3
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Κοβέσι έληξε άδοξα την κυβερνητική «στάση»: «Τους Εισαγγελείς τους ορίζουμε εμείς, όποιος διαφωνεί ας πάει στο… Λουξεμβούργο»   

GYNAIKOKTONIA_GIAKOUMAKI
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία στο Ηράκλειο: Το σημείωμα που άφησε ο 40χρονος στη νέα του σύντροφο – Αύριο η κηδεία της Ελευθερίας

kovesi_sxolio_politikoi_2304_1920-1080_2_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το σχόλιο της Κοβέσι για τους πολιτικούς που προκάλεσε το γέλιο του κοινού στο Φόρουμ των Δελφών (video)

Βουλή: Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την αναβάθμιση των F-16 και των Mirage - Media
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Le Parisien κάνει λόγο για σενάρια μεταφοράς ελληνικών Mirage στην Ουκρανία με αντάλλαγμα σύγχρονα Rafale

Δείτε όλες τις ειδήσεις
benitez pao
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Χρυσό διαζύγιο» Παναθηναϊκού-Μπενίτεθ: Οι ρήτρες, τα εκατομμύρια και η επόμενη μέρα

kalxthu
ΚΑΛΧΑΣ

Γαλάζια αναδίπλωση στη Βουλή, υποτονικά για Μητσοτάκη στους Δελφούς, ανυπόμονοι Συριζαίοι και νέα πρόσωπα για Τσίπρα, η λέξη κλειδί για το κόμμα  Καρυστιανού  

dolofonia new
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Πώς δολοφόνησαν τον 25χρονο γιο υψηλόβαθμου αξιωματικού της ΕΛΑΣ - «Έγινε τσακωμός, τον χτύπησαν στην καρδιά», λέει αυτόπτης μάρτυρας

kriti-43xroni-eksot-neo
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Το ραντεβού θανάτου και η εν ψυχρώ εκτέλεση με μια σφαίρα στο κεφάλι – Σοκάρουν τα στοιχεία για τη δολοφονία της Ελευθερίας Γιακουμάκη

arnaoutoglou
LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Λύγισε» στον αέρα με το μήνυμα του γιου του - «Όταν μεγαλώσω θα ήθελα να μοιάσω στον μπαμπά μου» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

ΠΕΜΠΤΗ 23.04.2026 14:20
evropaiki-enosi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΕΕ ενέκρινε τη νέα δόση ύψους 1,2 δισ. για την Ελλάδα ευρώ στο πλαίσιο του «NextGenerationEU»

kovesi_delfi_new_3
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Κοβέσι έληξε άδοξα την κυβερνητική «στάση»: «Τους Εισαγγελείς τους ορίζουμε εμείς, όποιος διαφωνεί ας πάει στο… Λουξεμβούργο»   

GYNAIKOKTONIA_GIAKOUMAKI
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία στο Ηράκλειο: Το σημείωμα που άφησε ο 40χρονος στη νέα του σύντροφο – Αύριο η κηδεία της Ελευθερίας

1 / 3