Καλλιθέα: Εμπρηστικός μηχανισμός έξω από τα γραφεία του ΕΦΚΑ

Εμπρηστικός μηχανισμός τοποθετήθηκε το πρωί της Πέμπτης (23/4) έξω από το κτίριο του ΕΦΚΑ στην Καλλιθέα.

Οι άγνωστοι τοποθέτησαν τον μηχανισμό, ο οποίος αποτελείτο από δύο γκαζάκια που δεν εξερράγησαν, στο κτίριο επί της Λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου 282.

Ωστόσο, προκλήθηκαν μικρής έκτασης φθορές από φωτιά που ξέσπασε στην είσοδο του κτιρίου.

