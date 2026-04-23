search
ΠΕΜΠΤΗ 23.04.2026 12:28
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.04.2026 11:50

Χανιά: 27χρονος εργαζόμενος σε ξενοδοχείο κατέρρευσε μετά από ανακοπή καρδιάς – Νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση

φωτογραφία αρχείου

Ανακοπή καρδιάς υπέστη ένας 27χρονος εργαζόμενος σε μεγάλο ξενοδοχείο στον Αποκόρωνα Χανίων, καθώς βρισκόταν στον χώρο της πισίνας.

Ευτυχώς, ο νεαρός κατάφερε να ζήσει χάρη στις πρώτες βοήθειες και την αστραπιαία και αποτελεσματική καρδιοαναπνευστική αναζωογόννηση από το πλήρωμα του ασθενοφόρου του Κέντρου Υγείας Βάμου.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, πρόκειται για εργάτη υπήκοο Πακιστάν και το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (21/4) και ο 27χρονος νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου σε σταθερή κατάσταση.

Το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως παθολογικό και όχι ως εργατικό ατύχημα, ωστόσο είναι χαρακτηριστικό ότι πολλοί εργαζόμενοι σε ξενοδοχεία κατά την περυσινή σαιζόν εμφάνιζαν συμπτώματα κατάρρευσης, ήπια ή και αρκετά σοβαρότερα.

Σημειώνεται ότι για το συμβάν δεν είχε ενημερωθεί το σωματείο ξενοδοχοϋπαλλήλων με τον πρόεδρο, Μανώλη Μπαμιάκη, να παρατηρεί ότι δεν υπάρχει κάποιος ελεγκτικός μηχανισμός που να μπορεί να επιτηρεί τις συνθήκες πρόσληψης, εργασίας και διαμονής των μετακλητών από τρίτες χώρες, οι οποίοι αυξάνονται ραγδαία στα ξενοδοχεία των Χανίων.

«Επίσης δυστυχώς πάρα πολλά ατυχήματα ακόμα και σοβαρά, δεν δηλώνονται όπως πρέπει μετά από ιδιωτικές διευθετήσεις που κάνουν οι εργαζόμενοι με τους ξενοδόχους» σημειώνει ο Μανώλης Μπαμιάκης.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3