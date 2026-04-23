ΠΕΜΠΤΗ 23.04.2026 12:29
ΕΛΛΑΔΑ

23.04.2026 12:05

Άγιος Δημήτριος: Ο ταξίαρχος της ΕΛΑΣ πήγε να δει τι συμβαίνει και είδε νεκρό τον γιο του – Πού προσανατολίζονται οι έρευνες (video)

agios-dimitrios_2304_1920-1080_new

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛΑΣ για τη δολοφονία του 25χρονου, που εντοπίστηκε νεκρός χθες Τετάρτη (22/4) στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο.

Τραγική φιγούρα ο ταξίαρχος της ΕΛΑΣ, αφού σύμφωνα με πληροφορίες ήταν αυτός που εντόπισε νεκρό τον 25χρονο γιο του στο πάρκο.

Ο νεαρός έφυγε από το σπίτι του γύρω στις 21:00 το βράδυ για να πάει μια βόλτα. Στις 21:15 ενημερώθηκε το Κέντρο της Άμεσης Δράσης ότι υπάρχει αιματηρό περιστατικό στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου.

Λόγω της θέσης του, ο ταξίαρχος ενημερώθηκε για το περιστατικό και επειδή μένει κοντά, πήγε να δει τι συμβαίνει. Όταν έφτασε στο σημείο που είχε υποδειχθεί, αντίκρισε νεκρό τον γιο του.

Πού προσανατολίζονται οι έρευνες

Σε δηλώσεις της στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, αναφέρθηκε στην υπόθεση και σε ερώτηση αν πρόκειται για οπαδικό περιστατικό απάντησε: «Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο μέχρι στιγμής στα χέρια της αστυνομίας. Υπάρχουν κάποιες αναφορές από κατοίκους για άτομα που μπορεί να είδαν να εισέρχονται σε αυτό το πάρκο, οι οποίες όμως δεν επιβεβαιώνονται. Δεν συμπίπτουν και με τον χρόνο με τον οποίο φαίνεται ότι βρέθηκε το θύμα στην περιοχή».

«Είναι δύσκολη η έρευνα επειδή ακριβώς πρόκειται για μία πολύ μεγάλη έκταση χωρίς κάμερες εντός της. Προφανώς όμως ο δράστης ή οι δράστες από κάποιο σημείο εξήλθαν. Αυτό αναζητούν οι αστυνομικοί. Δεν υπάρχει άλλη αναφορά και ο άνθρωπος αυτός δεν είχε απασχολήσει ξανά την αστυνομία», συμπλήρωσε.

Σχετικά με το πού προσανατολίζονται οι έρευνες όσον αφορά το κίνητρο, η κ. Δημογλίδου επισήμανε: «Δεν φαίνεται σίγουρα το κίνητρο να είναι ληστεία, καθώς τα προσωπικά του αντικείμενα -χρήματα, κινητό τηλέφωνο- βρέθηκαν στην κατοχή του. Γι’ αυτό ακριβώς όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά για την αστυνομία. Περιμένουμε να βρεθεί κάποιο στοιχείο για παράδειγμα από το κινητό του τηλέφωνο -αν είχε κάποια επικοινωνία- ή αν είχε κάποια συνάντηση την οποία δεν γνώριζαν τα οικεία του πρόσωπα».

posidonas-sintrivani
scarface-epavli-10
embolio
pentagon_new
xapia-new
benitez pao
kalxthu
dolofonia new
kriti-43xroni-eksot-neo
karamanlis-78234
posidonas-sintrivani
scarface-epavli-10
embolio
