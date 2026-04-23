ΠΕΜΠΤΗ 23.04.2026 08:28
23.04.2026 07:08

Άγιος Δημήτριος: Πώς δολοφόνησαν τον 25χρονο γιο υψηλόβαθμου αξιωματικού της ΕΛΑΣ – «Έγινε τσακωμός, τον χτύπησαν στην καρδιά», λέει αυτόπτης μάρτυρας

23.04.2026 07:08
dolofonia new

Συνεχείς είναι απο χθες το βράδυ οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών της δολοφονίας 25χρονου άνδρα στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου και συγκεκριμένα στο Πάρκο Ασυρμάτου.

Το θύμα ήταν Έλληνας 25 ετών και έφερε θανάσιμο τραύμα στην καρδιά από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα από μαχαίρι. Είναι γιος ανώτερου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ.

«Έγινε τσακωμός, τον χτύπησαν στην καρδιά»

Αυτόπτης μάρτυρας και γνωστός της οικογένειας του θύματος δήλωσε ότι προηγήθηκε τσακωμός και το θύμα χτυπήθηκε με μαχαίρι στην καρδιά, ενώ όπως είπε καθημερινά υπάρχουν πολλά περιστατικά στην περιοχή.

«Έγινε τσακωμός μέσα, καρφώσανε το παιδί και επειδή ήταν μέσα στα αίματα, περπάτησε μερικά μέτρα και έπεσε και πέθανε. Τον χτύπησαν με μαχαίρι στην καρδιά» δήλωσε ένας περιοίκος που γνωρίζει την οικογένεια, εμφανώς φορτισμένος καθώς όπως είπε «είναι μικρό παιδί, 25 ετών».

Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου: Το πάρκο είναι προς ανάπλαση, έχει παραχωρηθεί σε εργολάβο και δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας

Στο σημείο έχει μεταβεί κι ο δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Στέλιος Μαμαλάκης, που επιβεβαίωσε ότι ο 25χρονος βρέθηκε με τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στον θώρακα. Παράλληλα, έκανε λόγο για τραγικό περιστατικό και επιεβαίωσε το ότι δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας στον χώρο.

Όπως είπε το πάρκο είναι παραχωρημένο σε εργολάβο εδώ και πολύ καιρό καθώς είναι προς ανάπλαση.

«Οι κάτοικοι έχουν δίκιο για το θέμα των καμερών, καθώς πρόκειται για περιοχή με υψηλό δείκτη παραβατικότητας. Περιπολεί μια ομάδα ΔΙΑΣ αλλά ο χώρος είναι συνολικής έκτασης 72 στρεμμάτων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαμαλάκης.

Κάτοικος της περιοχής δηλώνει ότι συμμορίες από ανήλικους έχουν κατακλύσει το Πάρκο Ασυρμάτου και καθημερινά γίνονται φασαρίες.

«Ήταν θέμα χρόνου να σκάσει αυτό, ο Ασύρματος ήταν συνέχεια από συμμορίες κατακλυσμένος. Πιτσιρικάδες, που καθημερινά έκαναν φασαρίες.  Έχουν ξαναγίνει διάφορα όχι μόνο εδώ και σε άλλες πλατείες της περιοχής», δηλώνει.

mitsotakis costa
LIMENIKO NEW
hezbollah_flag
gaza_child
adedy
benitez pao
kriti-43xroni-eksot-neo
agios dimitrios elas
Άγιος Δημήτριος: Νεκρός 25χρονος γιος ανώτατου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. στο Πάρκο Ασυρμάτου με μαχαιριά στην καρδιά - Σε εξέλιξη έρευνες

ursula ek 88- new
syrigos portosalte (1)
ΠΕΜΠΤΗ 23.04.2026 08:27
mitsotakis costa
«Καμπανάκι» Μητσοτάκη στις Βρυξέλλες: Χρειαζόμαστε plan B αν συνεχιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή

LIMENIKO NEW
Νέα επιχείρηση διάσωσης 60 μεταναστών ανοιχτά της Κρήτης

hezbollah_flag
Συνομιλίες Λιβάνου-Ισραήλ στις ΗΠΑ: Παράταση εκεχερίας για έναν μήνα θα ζητήσει η Βηρυτός – Συνεχίζει τους βομβαρδισμούς ο IDF

