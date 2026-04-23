Καιρός: Λίγες ακόμα ώρες παρεμβολής στην καλοκαιρία!

Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία αυτής της σύντομης καιρικής «παρένθεσης», με τις τελευταίες ώρες βροχών, σποραδικών καταιγίδων, ακόμα και των τελευταίων χιονιών στα βόρεια και κεντρικά ορεινά, πριν ο ήλιος πάρει ξανά το πάνω χέρι. Η ψυχρή εισβολή έκανε αισθητή την παρουσία της κυρίως στα βόρεια και δυτικά ηπειρωτικά, προκαλώντας μια αισθητή βουτιά του υδράργυρου, όμως το «plot twist» της βελτίωσης είναι ήδη καθ’ οδόν.

Για σήμερα Πέμπτη, ο ήλιος θα παραμείνει κρυμμένος πίσω από εκτεταμένες νεφώσεις σε ολόκληρη τη χώρα, οι οποίες θα δίνουν τοπικές βροχές, μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Η σταδιακή βελτίωση θα ξεκινήσει από το απόγευμα στα βόρεια και τα κεντρικά, με τα φαινόμενα να εστιάζονται πλέον στην Πελοπόννησο, την Κρήτη, το νότιο Ιόνιο και τα ορεινά, όπου εκεί ο άστατος καιρός θα επιμείνει και αύριο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά τα 6 μποφόρ στα πελάγη μας.

Η θερμοκρασία σήμερα χωρίζει τη χώρα στα δύο. Στα βόρεια και ανατολικά επικρατεί αρκετή ψύχρα, με τον υδράργυρο στη Θράκη, τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο να μην ξεπερνά τους 14 με 16 βαθμούς. Αντίθετα, στα δυτικά και νότια διατηρούνται κάπως υψηλότερες τιμές, κοντά στους 18 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική ο ουρανός θα παραμείνει συννεφιασμένος όλη τη μέρα, με τοπικές βροχές και πιθανές μπόρες μέχρι το μεσημέρι ή νωρίς το απόγευμα. Οι βοριάδες θα πνέουν στα 4 με 5 μποφόρ (έως 6 στα ανατολικά του νομού), ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα, φτάνοντας τους 15 με 16 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε εκτεταμένες νεφώσεις με βροχές και μπόρες μέχρι το απόγευμα, οπότε και θα ξεκινήσει η βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βόρειοι έως 6 μποφόρ, εξασθενώντας αργότερα, με το θερμόμετρο να δείχνει έως 13 με 14 βαθμούς.

Πότε φτιάχνει λοιπόν ο καιρός; Η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά την Παρασκευή και το Σάββατο, με τις βροχές να περιορίζονται πλέον μόνο στα νότια και τη θερμοκρασία να επανέρχεται στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, γύρω στους 20 βαθμούς.

Η Κυριακή θα είναι η μέρα της ολικής επαναφοράς, με τον ήλιο να κυριαρχεί και τη ζέστη να μας θυμίζει ξανά την άνοιξη, στέλνοντας τον υδράργυρο στους 22 με 25 βαθμούς Κελσίου. Λίγη υπομονή ακόμα λοιπόν μέχρι να περάσει και αυτό το τελευταίο «παράσιτο» και να εδραιωθεί η καλοκαιρία!

