Μύκονος: 53χρονος εντοπίστηκε νεκρός κοντά στο νεκροταφείο – Σε εξέλιξη έρευνα

Νεκρός εντοπίστηκε ένας άνδρας 53 ετών στην περιοχή του νεκροταφείου στο Μαράθι της Μυκόνου, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cyclades24.gr, ο άνδρας, ο οποίος ήταν κάτοικος Μυκόνου και ιδιαίτερα αγαπητός στο Nησί των Ανέμων, φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του. Ωστόσο, η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες η αστυνομία έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση, εξετάζοντας όλα τα πιθανά σενάρια, προκειμένου να αποκλειστεί πλήρως το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Μέχρι στιγμής, πάντως, από τα διαθέσιμα στοιχεία δεν προκύπτει κάτι τέτοιο.

Οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων, ενώ «φως» στα ακριβή αίτια του θανάτου του 53χρονου αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.

