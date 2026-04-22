ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 21:18
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.04.2026 20:47

Άγιος Παντελεήμονας: Χειροπέδες σε 35χρονο για ενδοοικογενειακή βία – Απείλησε με όπλο τη σύντροφό του και τη βιντεοσκοπούσε

Στη σύλληψη ενός 35χρονου άνδρα οδηγήθηκαν οι Αρχές το βράδυ της Κυριακής, 19/4, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, μετά από καταγγελία γυναίκας για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Σε βάρος του 35χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράβαση των νομοθεσιών για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων, εξύβριση, απειλή και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.

Ειδικότερα, βραδινές ώρες στις 19/4 στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, αλλοδαπή γυναίκα, η οποία κατάφερε να διαφύγει της προσοχής του 35χρονου αλλοδαπού συντρόφου της, προσέγγισε αστυνομικούς περιπολικού της Άμεσης Δράσης και τους ανέφερε ότι νωρίτερα εντός οικίας, ο 35χρονος άσκησε σε βάρος της σωματική βία και την απείλησε με πυροβόλο όπλο.

Όταν ο ανωτέρω αντιλήφθηκε την επικοινωνία της γυναίκας με τους αστυνομικούς τράπηκε σε φυγή, ωστόσο ακινητοποιήθηκε λίγο αργότερα ύστερα από επισταμένες αναζητήσεις των αστυνομικών και οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. το οποίο επιλήφθηκε της προανάκρισης.

Όπως προέκυψε, ο δράστης είχε προκαλέσει σωματικές βλάβες στη γυναίκα, την εξύβρισε, την απείλησε, ενώ κορύφωσε την εγκληματική συμπεριφορά του σημαδεύοντάς την με πυροβόλο όπλο, πράξη την οποία βιντεοσκόπησε.

Ηρωίνη και κάνναβη στο σπίτι του συλληφθέντα

Μετά από έρευνα στην οικία του αρχικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το επίμαχο πυροβόλο όπλο τύπου (pocket), γεμιστήρας με 7 φυσίγγια και 7 νάιλον συσκευασίες περιέχουσες 36,3 γραμμ. κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης ενώ σε έρευνα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα και της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. σε αποθήκη ιδιοκτησίας του 35χρονου, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν:

  • 586 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,
  • 257 γραμμ. ηρωίνης,
  • ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και
  • 6 τραπεζικές κάρτες μαζί με 5 κινητά τηλέφωνα, η προέλευση των οποίων διερευνάται.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

