Το σημείο που βρέθηκε νεκρή η Ελευθερία Γιακουμάκη: Την πυροβόλησε εξ επαφής στο κεφάλι, μετέφερε τη σορό της και το αυτοκίνητο και την κάλυψε με χαλί

Νεκρή, σκεπασμένη με χαλί μέσα στο αυτοκίνητό της εντοπίστηκε η Ελευθερία Γιακουμάκη (43 ετών), που αγνοούνταν από τις 19 Απριλίου.

Η αστυνομία βρήκε το αυτοκίνητο της σε χαράδρα στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Το επικρατέστερο σενάριο είναι ότι τη δολοφόνησε ο πρώην σύντροφος της (39 ετών) πριν βάλει τέλος στη ζωή του.

Πού τελέστηκε η δολοφονία

Σύμφωνα με πληροφορίες, τηλεφώνημα που έγινε στην Αθήνα στο Αρχηγείο της ΕΛΑΣ, κινητοποίησε τις αρχές. Εκτιμάται ότι η δολοφονία ενδεχομένως να μην τελέστηκε στο αμάξι, αλλά να τη μετέφερε ο 39χρονος εκεί αφού τη σκότωσε. Νεότερες πληροφορίες, από αστυνομικές πηγές λένε ότι η 43χρονη ίσως πυροβολήθηκε με πυροβόλο όπλο μέσα στο αυτοκίνητό της.

Ο ιατροδικαστής που έφτασε στο σημείο «είδε» πυροβολισμό εξ επαφής στο μπροστινό μέρος του κεφαλιού. από εννιάρι πιστόλι. Ο δράστης φέρεται να στεκόταν όρθιος έξω από το όχημα, πιθανόν δίπλα στο τζάμι, ενώ το θύμα ενδεχομένως να βρισκόταν καθισμένο στη θέση του οδηγού και από εκεί να την πυροβόλησε με το εννιάρι.

Το άψυχο σώμα της μητέρας τριών παιδιών, εντοπίστηκε στο πίσω κάθισμα του οχήματος, με τις αρχές να οδηγούνται στην εκτίμηση ότι ο τόπος τέλεσης του εγκλήματος ήταν περιοχή πλησίον του παρεκκλησίου του Αγίου Παντελεήμονα στη θέση Σταυρακιανή Καμάρα, Δαφνών, όπου υπήρξε συνάντηση του θύματος με το δράστη, περίπου στις 11 το πρωί της ημέρας που εξαφανίστηκε.

Σε λυγμούς ξέσπασε η οικογένεια της Ελευθερίας Γιακουμάκη στη θέα του αυτοκινήτου της.

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν μεγάλη τα τελευταία 24ωρα, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στην περιοχή των Αθανάτων όπου βρέθηκε η σορός του 39χρονου πρώην συντρόφου της Ελευθερίας Γιακουμάκη. Στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις της Αστυνομίας, των ΕΚΑΜ και της ΕΜΟΔΕ, σε συνεργασία με την 3η ΕΜΑΚ, αξιοποιώντας ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους και σύγχρονα μέσα, όπως drones, ώστε να καλυφθεί κάθε πιθανό σημείο ενδιαφέροντος. Κάθε εύρημα που εντοπιζόταν στο πεδίο εξεταζόταν με προσοχή, καθώς οι έρευνες βρίσκονταν σε κρίσιμη φάση.

Ένα πακέτο τσιγάρων και μία θήκη όπλου που εντοπίστηκαν στο εξωκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα περισυνελέγησαν και εξετάζονταν προκειμένου να διαπιστωθεί, αν συνδέονται με την υπόθεση. Παράλληλα, οι έρευνες επεκτείνονταν και σε γειτονικές περιοχές, όπως οι Δαφνές, με τη συμμετοχή εθελοντών, τοπικών συλλόγων και κατοίκων, που συνέδραμαν ενεργά ακόμη και με ιδιωτικά μέσα, καλύπτοντας δύσβατες διαδρομές.

Οι κινήσεις του 39χρονου πριν τη δολοφονία

Ο 39χρονος την Κυριακή 19 Απριλίου γύρω στις 11:00 συνάντησε την Ελευθερία Γιακουμάκη κοντά στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα, στην περιοχή Σταυρακιανή Καμάρα, στις Δαφνές.

Γύρω στις 12:00 κατευθύνθηκε πεζός σε ένα κατάστημα στον δρόμο Ηρακλείου–Μοιρών. Από εκεί πήρε ταξί και πήγε στο σπίτι του στις Μαλάδες. Μετά πήρε το δικό του αυτοκίνητο και επέστρεψε στο ίδιο σημείο, στο παρεκκλήσι. Από εκεί έφυγε οδηγώντας το αυτοκίνητο της γυναίκας προς την Αγία Βαρβάρα.

Άφησε το αυτοκίνητο της Ελευθερίας Γιακουμάκη κοντά σε ένα πρατήριο καυσίμων, πριν την είσοδο της Αγίας Βαρβάρας, της γυναίκας. Στις 13:13, πήγε πεζός σε σημείο, κάλεσε ταξί και επέστρεψε στο αρχικό σημείο (Σταυρακιανή Καμάρα), όπου είχε αφήσει το δικό του αυτοκίνητο. Μπήκε ξανά στο αυτοκίνητό του και γύρω στις 14:00 έφυγε από εκεί.

«Δεν είχαμε παρατηρήσει ανησυχητικά σημάδια»

Ο γιος της Ελευθερίας Γιακουμάκη εξήγησε νωρίτερα, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ότι η αδελφή του βρήκε το πρωί της 19ης Απριλίου ένα σημείωμα που τους έγραφε ότι θα πάει μία βόλτα με το αυτοκίνητο και δεν θα καθυστερήσει.

«Αρχίσαμε και την παίρναμε. Το απόγευμα λάβαμε ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα από το κινητό της μητέρας μας ότι θα μας καλέσει μετά και δεν υπήρχε καμία επαφή».

Ο γιος της Ελευθερίας Γιακουμάκη είπε ότι υπήρχαν εντάσεις στη σχέση της με τον 40χρονο. «Ήταν μία σχέση που είχε εντάσεις. Υπήρχαν κάποιοι τσακωμοί πριν χωρίσουν. Δεν είχα παρατηρήσει ανησυχητικά σημάδια».

«Υπήρχαν τσακωμοί πριν χωρίσουν, αλλά δεν είχαμε παρατηρήσει ανησυχητικά σημάδια», λέει ο γιος της Ελευθερίας Γιακουμάκη