Κρήτη: «Λύγισαν» τα παιδιά της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη – Το άλλοθι που προσπάθησε να «χτίσει» ο 40χρονος και οι κινήσεις που τον πρόδωσαν

Με τον πιο οδυνηρό τρόπο ολοκληρώθηκε η υπόθεση εξαφάνισης της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη στο Ηράκλειο της Κρήτης, καθώς η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης, 22/4, επιβεβαιώνοντας ένα σενάριο που όλοι φοβόντουσαν, και βυθίζοντας στο πένθος τους οικείους της.

Η οικογένεια της άτυχης γυναίκας, τα παιδιά της, αλλά και ο αδερφός της, που επί ημέρες αναζητούσαν απεγνωσμένα κάποιο ίχνος της, «λύγισαν» όταν βρέθηκαν αντιμέτωποι με τη σκληρή αλήθεια. Η 43χρονη είχε εξαφανιστεί από τις Δαφνές Ηρακλείου την Κυριακή 19 Απριλίου, πυροδοτώντας έναν αγώνα δρόμου για τον εντοπισμό της.

Η πρώτη ένδειξη ότι η υπόθεση εξελίσσεται τραγικά είχε καταγραφεί ήδη από την Τρίτη, όταν ο πρώην σύντροφος της γυναίκας εντοπίστηκε νεκρός σε ξωκλήσι, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι ο ίδιος είχε θέσει τέλος στη ζωή του με καραμπίνα.

Λίγο πριν εντοπιστεί η σορός της 43χρονης, ο γιος της, μιλώντας στην εκπομπή Live News, είχε επισημάνει πως τα στοιχεία οδηγούσαν στην εκτίμηση ότι ο 40χρονος είχε βλάψει τη μητέρα του, χωρίς όμως η οικογένεια να μπορεί να αποδεχτεί μια τέτοια εξέλιξη. Όταν η τραγική επιβεβαίωση ήρθε, η κατάρρευση ήταν αναπόφευκτη.

Στο σημείο όπου εντοπίστηκε το αυτοκίνητο της γυναίκας, με την ίδια νεκρή στο πίσω κάθισμα φέροντας τραύμα από όπλο, τα παιδιά της και ο αδελφός της ξέσπασαν σε κλάματα.

Σύμφωνα με το patris.gr, οι στενοί συγγενείς της 43χρονης δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους, και αγκαλιάστηκαν μεταξύ τους, αδυνατώντας να πιστέψουν την τραγωδία που χτύπησε την οικογένειά τους.

Την Πέμπτη η κηδεία του 40χρονου

Την Πέμπτη, 23/4, θα τελεστεί η κηδεία του 40χρονου πρώην συντρόφου της Ελευθερίας Γιακουμάκη. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίας Πελαγίας.

Ο άνδρας είχε εντοπιστεί νεκρός το απόγευμα της Τρίτης στο ξωκλήσι της Παναγίας Καρδιώτισσας, σημείο που επισκεπτόταν μαζί με την 43χρονη, όταν διατηρούσαν σχέση.

Στο «μικροσκόπιο» το υποτιθέμενο τροχαίο του 40χρονου

Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές δείχνουν πως είναι πιθανό ο 40χρονος να επιχείρησε να κατασκευάσει άλλοθι, σκηνοθετώντας τροχαίο ατύχημα με τη μηχανή του. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο Live News ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, η συμπεριφορά του μετά το περιστατικό είχε κινήσει υποψίες.

Όπως περιέγραψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος: «Φεύγει ο 40χρονος με τη μηχανή, έγινε το ατύχημα με την πτώση της μηχανής, ο ίδιος συνεχίζει, πάει προς ένα τοπικό καφέ και τηλεφωνεί, αφενός για να έρθει γερανός να πάρει τη μηχανή, αφετέρου για να καλέσει ταξί για να φύγει από το σημείο, κάτι που οι Αρχές θεωρούν ότι το έκανε ως άλλοθι. Θεωρούν οι αστυνομικοί ότι επέστρεψε με το Smart στο σημείο, με κύριο ενδιαφέρον να εξαφανίσει τα ίχνη της τυχόν εγκληματικής ενέργειας. Παίρνει το αυτοκίνητο της 43χρονης – δεν φαίνεται ποιος το οδηγεί, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι το οδηγούσε ο ίδιος –, ίσως έχοντας μέσα και την άτυχη γυναίκα, και πάει προς την αντίθετη κατεύθυνση με σκοπό να εξαφανίσει το αυτοκίνητο και τη σορό που υπήρχε μέσα. Κάποια στιγμή, εξαφανίζει το αυτοκίνητο και επιστρέφει».

«Έδωσε κατάθεση και είπε ότι είχε ίχνη τραυματισμού λόγω του ότι έπεσε με τη μηχανή. Όμως εμφανίστηκε ξανά οικειοθελώς στο αστυνομικό τμήμα το βράδυ της Δευτέρας, όπου είπε μετά γύρισε σπίτι και έμεινε εκεί, κάτι που του επισημάνθηκε ότι διαψεύδεται από κάμερες. Αυτό φαίνεται να του προκάλεσε ταραχή. Την επόμενη ημέρα, ίσως επειδή κατάλαβε ότι το άλλοθι που ήθελε να χτίσει καταρρέει, αστυνομικοί εκτιμούν ότι ίσως αυτό τον οδήγησε στο απονενοημένο διάβημα», πρόσθεσε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος.

