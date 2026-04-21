Εξαφάνιση 43χρονης στην Κρήτη: Υποψίες για γυναικοκτονία μετά τον θάνατο του πρώην συντρόφου της – Τι είχε καταθέσει στις Αρχές

Σκοτεινή τροπή παίρνει η υπόθεση εξαφάνισης της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη στην Κρήτη, καθώς ο άνθρωπος με τον οποίο διατηρούσε μέχρι πρόσφατα δεσμό φέρεται να έδωσε τέλος στη ζωή του με καραμπίνα.

Όπως έγινε γνωστό, ο 39χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός στον προαύλιο χώρο του ναού του Προφήτη Ηλία, φέροντας τραύμα στο κεφάλι από καραμπίνα, μόλις ένα εικοσιτετράωρο μετά την πολύωρη ανάκριση στην οποία υποβλήθηκε από τις Αρχές.

Ο 39χρονος και η 43χρονη είχαν τερματίσει τη σχέση τους πριν από περίπου δύο μήνες, όμως η αλληλουχία των γεγονότων γεννά έντονες υποψίες για την τύχη της μητέρας τριών παιδιών, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν την περασμένη Κυριακή.

Η ανησυχία της οικογένειας κορυφώθηκε όταν ο γιος της κατήγγειλε την εξαφάνιση στο Αστυνομικό Τμήμα, ενώ το γεγονός ότι η 43χρονη δεν παρέστη σε προγραμματισμένη δικαστική διαμάχη με τον πρώην σύζυγό της τη Δευτέρα, ενίσχυσε τους φόβους ότι κάτι κακό έχει συμβεί.

Οι «δικαιολογίες» του 39χρονου για τα τραύματά του και το κρίσιμο ραντεβού με την ΕΛ.ΑΣ.

Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η εξαφάνιση της 43χρονης, ο 39χρονος είχε βρεθεί στο «μικροσκόπιο» των Αρχών, καθώς θεωρήθηκε ως πρόσωπο-κλειδί στην υπόθεση. Κατά τη διάρκεια της πολύωρης κατάθεσής του, οι αστυνομικοί παρατήρησαν εκδορές στο πρόσωπο και τα χέρια του, με τον ίδιο να ισχυρίζεται πως προκλήθηκαν από ατύχημα με το μηχανάκι του.

Ο άνδρας αφέθηκε ελεύθερος το βράδυ της Δευτέρας, επιμένοντας στη θέση του ότι δεν γνώριζε το παραμικρό για την εξαφάνιση.

Την ώρα που τα πρώτα στοιχεία γύρω από τον θάνατό του «δείχνουν» αυτοκτονία, αστυνομικές πηγές σχολιάζουν ότι, αν όντως έδωσε ο ίδιος τέλος στη ζωή του, πιθανότατα η απόφασή του να σχετίζεται με την υπόθεση εξαφάνισης, κινώντας υποψίες για γυναικοκτονία.

Το σήμα του κινητού της 43χρονης και το μυστήριο της εξαφανισμένης συσκευής

Η Ελευθερία Γιακουμάκη αναχώρησε από την οικία της χρησιμοποιώντας το προσωπικό της όχημα, έχοντας μαζί της και το τηλέφωνό της. Οι έρευνες των Αρχών στρέφονται πλέον στο σενάριο της εγκληματικής ενέργειας, με την πιθανότητα κάποιος να επιχείρησε να καλύψει τα ίχνη του εξαφανίζοντας τη συσκευή της 43χρονης.

Η τελευταία εκπομπή σήματος από το κινητό της αγνοουμένης εντοπίστηκε στην ευρύτερη περιοχή του Γιούχτα, στον Χριστό, ενώ η τελευταία επικοινωνία με τους οικείους της ήταν μια τυποποιημένη απάντηση σε κλήση του γιου της, όπου ανέφερε ότι θα επικοινωνήσει μαζί του αργότερα.

Έκτοτε, τα ίχνη της 43χρονης χάθηκαν. Οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. «χτενίζουν» την έκταση από τις Αρχάνες έως τους Αθανάτους, εστιάζοντας στο σημείο όπου το κινητό εξέπεμπε σήμα μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας, πριν απενεργοποιηθεί οριστικά κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

