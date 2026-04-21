Η Ελλάδα έστειλε ανθρωπιστική βοήθεια στον Λίβανο (Video)

Με τη συνδρομή πολλαπλών κρατικών φορέων και σε στενή συνεργασία με το υπουργείο Εξωτερικών, καθώς και την πρεσβεία του Λιβάνου στην Αθήνα, οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις συμμετείχαν την Τρίτη 21/4 σε αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στον Λίβανο.

Όπως γνωστοποιήθηκε μέσω σχετικής ανακοίνωσης, η επιχείρηση υλοποιήθηκε με τη χρήση μεταγωγικού αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας και με τη συνδρομή εξειδικευμένου προσωπικού, ενώ στην αποστολή συνέβαλαν και στελέχη της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου.

Την ίδια ώρα, υπήρξε διαρκής παρακολούθηση της επιχείρησης σε πραγματικό χρόνο από το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΘΚΕΠΙΧ).

Η ανακοίνωση της ελληνικής πρεσβείας στη Βηρυτό

Η ελληνική πρεσβεία στη Βηρυτό εξέδωσε ανακοίνωση που αναφέρει:

«Η Ελλάδα, παραμένοντας συνεπής στον ρόλο της ως πυλώνα σταθερότητας και αλληλεγγύης στην Ανατολική Μεσόγειο, δηλώνει την έμπρακτη στήριξή της προς την Κυβέρνηση και τον φίλο λαό του Λιβάνου.

Ανταποκρινόμενη άμεσα στην παρούσα ανθρωπιστική κρίση και στην έκκληση (Flash Appeal) του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, η Ελλάδα ολοκληρώνει έναν πρώτο κύκλο ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής αρωγής, μέσω της Hellenic Aid του Υπουργείου Εξωτερικών.

Η ελληνική συνδρομή διαρθρώνεται σε τρεις κεντρικούς άξονες:

1. Οικονομική ενίσχυση μέσω ΟΗΕ. Η Ελλάδα διέθεσε το ποσό των 300.000 ευρώ ως έκτακτη οικονομική συνεισφορά στο Ανθρωπιστικό Ταμείο για τον Λίβανο του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών (OCHA). Η κίνηση αυτή διασφαλίζει την άμεση χρηματοδότηση των δράσεων πεδίου για την ανακούφιση των πληγέντων.

2. Ενίσχυση του τομέα υγείας του Λιβάνου. Σε στενή συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), η Ελλάδα προσφέρει 500.000 ευρώ για τη στήριξη του λιβανικού συστήματος υγείας. Η χρηματοδότηση αφορά στην υλοποίηση στοχευμένου προγράμματος “Life-Saving and Limb-Saving Hospitalization”, το οποίο θα καλύψει ανάγκες νοσηλείας ευάλωτων ασθενών για ένα έτος, καθώς και προμήθεια απαραίτητου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

3. Παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Ολοκληρώθηκε, με επιτυχία, μεταφορά και παράδοση 3 τόνων ανθρωπιστικής βοήθειας στη Βηρυτό, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας. Το υλικό, το οποίο περιλαμβάνει ιατροφαρμακευτικά είδη, τρόφιμα, νερό και είδη πρώτης ανάγκης, μεταφέρθηκε με αεροσκάφος C-130 της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας στο Διεθνές Αεροδρόμιο Rafic Hariri. Η βοήθεια παραδόθηκε επισήμως από την Πρεσβεία της Ελλάδας στη Βηρυτό στο Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων του Λιβάνου και την High Relief Committee, προκειμένου να διανεμηθεί στις πλέον ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες.

Με τις ενέργειες αυτές, η Ελλάδα επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για την προάσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και τη στήριξη των γειτονικών κρατών σε περιόδους κρίσης, συμβάλλοντας ενεργά στις διεθνείς προσπάθειες ανθρωπιστικής αρωγής».

