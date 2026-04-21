Σκοτεινή τροπή στην εξαφάνιση της 43χρονης στην Κρήτη: Βρέθηκε νεκρός ο πρώην σύντροφός της

Η υπόθεση της εξαφάνισης της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη από τις Δαφνές Ηρακλείου Κρήτης αποκτά όλο και πιο δραματικές διαστάσεις, καθώς οι έρευνες για τον εντοπισμό της παραμένουν χωρίς αποτέλεσμα. Την ίδια στιγμή, ένα νέο στοιχείο έρχεται να περιπλέξει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, καθώς ο πρώην σύντροφος της 43χρονης εντοπίστηκε νεκρός.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που προκύπτουν από την πορεία των ερευνών, ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός, φέροντας τραύμα στο κεφάλι από πυροβολισμό με καραμπίνα. Η εξέλιξη αυτή αλλάζει τα δεδομένα και δημιουργεί νέα ερωτήματα γύρω από την ήδη μυστηριώδη εξαφάνιση.

Ο 38χρονος είχε βρεθεί από νωρίς στο «μικροσκόπιο» των Αρχών, καθώς είχε προσαχθεί στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης. Ωστόσο, μετά την εξέτασή του, αφέθηκε ελεύθερος. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι γρατζουνιές που έφερε στο σώμα του είχαν αποδοθεί σε πτώση από μηχανάκι.

Το όνομά του είχε ήδη βρεθεί στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης το προηγούμενο διάστημα, με την οικογένεια της αγνοούμενης μητέρας τριών παιδιών να εκφράζει έντονη ανησυχία για την τύχη της.

Ένα ακόμη στοιχείο που έχει γίνει γνωστό είναι ότι, λίγες ώρες μετά την εξαφάνισή της, η 43χρονη είχε δικαστήριο με τον πρώην άντρα της.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Η τύχη της Ελευθερίας Γιακουμάκη αγνοείται από την Κυριακή, 19 Απριλίου, όταν έφυγε από το σπίτι της στις Δαφνές οδηγώντας το αυτοκίνητό της και από τότε δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Λίγες ώρες αργότερα, και συγκεκριμένα μετά τη 1 τα ξημερώματα της 20ής Απριλίου, ο γιος της προχώρησε σε επίσημη δήλωση εξαφάνισης. Όπως ανέφερε, η τελευταία επικοινωνία τους έγινε στις 19:00 της ίδιας ημέρας, όταν εκείνη του έστειλε μήνυμα γράφοντας «θα σου τηλεφωνήσω αργότερα», κάτι που τελικά δεν συνέβη. Στην αστυνομική αναφορά υπογραμμίζεται, επίσης, ότι η 43χρονη δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, ούτε υπήρχε ιστορικό ψυχιατρικών ή ψυχολογικών ζητημάτων.

Οι Αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, ενώ το «Χαμόγελο του Παιδιού» εξέδωσε Missing Alert έπειτα από αίτημα της οικογένειας, εκτιμώντας ότι ενδέχεται να υπάρχουν λόγοι που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή της. Η 43χρονη περιγράφεται ως αδύνατη, με καστανά μαλλιά και μάτια, ενώ την ημέρα της εξαφάνισής της φορούσε μαύρα ρούχα. Το όχημα που οδηγούσε ήταν ένα λευκό Honda HR-V.

Τι ανέφερε ο γιος της 43χρονης

«Δεν έχουμε ξανακαλέσει για μην κρατάμε απασχολημένο το τηλέφωνο και να μην έχει μπαταρία. Σταματήσαμε από χθες να καλούμε. Δεν έχουμε ξανασχοληθεί. Ό,τι κάνει η αστυνομία», ανέφερε ο γιος της 43χρονης μιλώντας στο Live News.

«Δεν είχαμε κανένα σημάδι ότι ήθελε να φύγει και να πάει κάπου να ηρεμήσει. Δεν είχε κάποια ένταση η μητέρα μου. Ούτε με τον σύντροφό της που χώρισαν πριν ένα δίμηνο. Δεν υπήρχε κάποια φασαρία ή κάποιος καβγάς», πρόσθεσε ο ίδιος.

Την ίδια ώρα, ο αδελφός της 43χρονης έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την πορεία που φέρεται να ακολούθησε, επικαλούμενος υλικό από κάμερες ασφαλείας. Όπως ανέφερε μιλώντας στο MEGA: «Από ό,τι φαίνεται από τις κάμερες που έχουμε ψάξει από το χωριό, φεύγει περίπου στις 11.02 από το σπίτι με πορεία προς το Ηράκλειο. Όσες κάμερες ψάξαμε είδαμε μέχρι ένα σημείο που περνάει και πάει προς Ηράκλειο. Το υπόλοιπο το έχουν αναλάβει οι Αρχές για να δουν τα παρακάτω».

Το κινητό τηλέφωνο της 43χρονης απενεργοποιήθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής, όταν και ο μεγαλύτερος γιος της δήλωσε επισήμως η εξαφάνισή της σε αστυνομικό τμήμα.

«Το σημείωμα. Με ενημέρωσε εμένα η αδερφή μου ότι είναι στο σπίτι, αλλά είναι πολύ σύνηθες από τη μητέρα μου να την ενημερώνει για το τι θα κάνει. Είναι φυσιολογικό το σημείωμα», είπε ο ίδιος.

Την ίδια ώρα, τα ερωτήματα γύρω από την εξαφάνιση παραμένουν αναπάντητα, με την οικογένεια να απορρίπτει το ενδεχόμενο η 43χρονη να αποχώρησε οικειοθελώς. Οι συγγενείς της τονίζουν ότι δεν θα εγκατέλειπε ποτέ τα παιδιά της, ούτε θα τα έφερνε αντιμέτωπα με μια τόσο επώδυνη κατάσταση.

Ο γιος της, που συμμετέχει ενεργά στις έρευνες, περιγράφει την προσωπική του προσπάθεια εντοπισμού της, λέγοντας: «Εγώ είμαι μόνος μου. Ψάχνω σε αγροτικούς δρόμους, οπότε δεν έχω εικόνα. Το τι κάνουν οι υπόλοιποι στο χωριό, ή ο θείος μου, ή όλοι οι συγγενείς μου. Έχουμε μιλήσει στο τηλέφωνο δεν έχουμε κάτι νεότερο».

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, η έρευνα των Αρχών εξελίσσεται πλέον σε δύο βασικούς άξονες: Αφενός συνεχίζεται η προσπάθεια εντοπισμού της αγνοούμενης, αφετέρου διερευνώνται οι συνθήκες θανάτου του πρώην συντρόφου της. Η χρονική εγγύτητα των δύο γεγονότων ενισχύει το σενάριο μιας υπόθεσης με χαρακτηριστικά θρίλερ, που παραμένει ανοιχτή και γεμάτη αναπάντητα ερωτήματα.

