Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε πτώμα άντρα σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην Άνω Πόλη

To πτώμα άγνωστου άντρα εντοπίστηκε γύρω στις 4 το απόγευμα σε εγκαταλελειμμένο σπίτι, στην οδό Τσαμαδού, στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης.

Τους αστυνομικούς ειδοποίησε περαστικός από το σημείο. Στο σπίτι ιατροδικαστής, ο οποίος αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της αστυνομίας ο θάνατος του άντρα οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για άντρα ηλικίας 50 ετών και η σορός του ήταν στο σημείο για δύο εβδομάδες.

