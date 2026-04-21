Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε πτώμα άντρα σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην Άνω Πόλη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
To πτώμα άγνωστου άντρα εντοπίστηκε γύρω στις 4 το απόγευμα σε εγκαταλελειμμένο σπίτι, στην οδό Τσαμαδού, στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης.
Τους αστυνομικούς ειδοποίησε περαστικός από το σημείο. Στο σπίτι ιατροδικαστής, ο οποίος αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της αστυνομίας ο θάνατος του άντρα οφείλεται σε παθολογικά αίτια.
Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για άντρα ηλικίας 50 ετών και η σορός του ήταν στο σημείο για δύο εβδομάδες.
Διαβάστε επίσης:
«Δεν ήταν ναρκομανής, παγιδεύτηκε από μία οργάνωση», λέει ο πατέρας της Μυρτώς
Ηράκλειο: Άγνωστοι αποκεφάλισαν την προτομή του Νίκου Ξυλούρη στο κέντρο του Ηρακλείου
Ηλεία: Φωτιά στην Φιγαλεία – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.