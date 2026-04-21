ΤΡΙΤΗ 21.04.2026 15:18
Ηράκλειο: Άγνωστοι αποκεφάλισαν την προτομή του Νίκου Ξυλούρη στο κέντρο του Ηρακλείου

protomi-xylouri

Μπροστά σε ένα δυσάρεστο θέαμα βρέθηκαν το πρωί της Τρίτης 21-4-2026, περαστικοί στο Ηράκλειο, που αντιλήφθηκαν ότι είχε αποκεφαλιστεί η προτομή του Νίκου Ξυλούρη, στο μνημείο που βρίσκεται στην Πλατεία Κύπρου (απέναντι από την Όαση), πολύ κοντά στο κέντρο του Ηρακλείου.

Το περιστατικό προκάλεσε οργή, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκε η δημοτική αρχή, προκειμένου να αποκατασταθούν οι συνέπειες του βανδαλισμού.

«Είναι εξοργιστικό όλο αυτό που συμβαίνει και πάντως προκαλεί αγανάκτηση, μια τέτοια ενέργεια» ανέφερε η αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου, Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη, η οποία έκανε γνωστό ότι ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την αποκατάσταση του γλυπτού, της αείμνηστης Ασπασίας Παπαδοπεράκη.

maria-georgiadou
trump_2104_1920-1080_new
protomi-xylouri
erythros-lygkas
alevri-new
benitez
dimitris_markopoulos_new
evroekloges_kalpi_1004_1920-1080_new
georgiadis – papakosta- karystianoy- panagopoylos – new
pliromi-kinito-karta
maria-georgiadou
trump_2104_1920-1080_new
protomi-xylouri
