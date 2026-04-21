Ηράκλειο: Άγνωστοι αποκεφάλισαν την προτομή του Νίκου Ξυλούρη στο κέντρο του Ηρακλείου

Μπροστά σε ένα δυσάρεστο θέαμα βρέθηκαν το πρωί της Τρίτης 21-4-2026, περαστικοί στο Ηράκλειο, που αντιλήφθηκαν ότι είχε αποκεφαλιστεί η προτομή του Νίκου Ξυλούρη, στο μνημείο που βρίσκεται στην Πλατεία Κύπρου (απέναντι από την Όαση), πολύ κοντά στο κέντρο του Ηρακλείου.

Το περιστατικό προκάλεσε οργή, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκε η δημοτική αρχή, προκειμένου να αποκατασταθούν οι συνέπειες του βανδαλισμού.

«Είναι εξοργιστικό όλο αυτό που συμβαίνει και πάντως προκαλεί αγανάκτηση, μια τέτοια ενέργεια» ανέφερε η αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου, Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη, η οποία έκανε γνωστό ότι ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την αποκατάσταση του γλυπτού, της αείμνηστης Ασπασίας Παπαδοπεράκη.

Διαβάστε επίσης:

ΠΟΕ-ΟΤΑ: 24ωρη πανελλαδική απεργία των εργαζομένων στους δήμους την Παρασκευή

Μενίδι: Ξεκίνησε η δίκη για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα το 2017 – «Τον γύρισα και είδα το αίμα να τρέχει»

Ο Ιάπωνας διπλωμάτης που μιλά στα ελληνικά για τον Καζαντζάκη: «Κοίταξε βαθιά στις καρδιές μας»