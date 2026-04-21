Ηράκλειο: Άγνωστοι αποκεφάλισαν την προτομή του Νίκου Ξυλούρη στο κέντρο του Ηρακλείου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Μπροστά σε ένα δυσάρεστο θέαμα βρέθηκαν το πρωί της Τρίτης 21-4-2026, περαστικοί στο Ηράκλειο, που αντιλήφθηκαν ότι είχε αποκεφαλιστεί η προτομή του Νίκου Ξυλούρη, στο μνημείο που βρίσκεται στην Πλατεία Κύπρου (απέναντι από την Όαση), πολύ κοντά στο κέντρο του Ηρακλείου.
Το περιστατικό προκάλεσε οργή, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκε η δημοτική αρχή, προκειμένου να αποκατασταθούν οι συνέπειες του βανδαλισμού.
«Είναι εξοργιστικό όλο αυτό που συμβαίνει και πάντως προκαλεί αγανάκτηση, μια τέτοια ενέργεια» ανέφερε η αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου, Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη, η οποία έκανε γνωστό ότι ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την αποκατάσταση του γλυπτού, της αείμνηστης Ασπασίας Παπαδοπεράκη.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.