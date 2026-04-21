Μενίδι: Ξεκίνησε η δίκη για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα το 2017 – «Τον γύρισα και είδα το αίμα να τρέχει»

Ξεκίνησε σήμερα (21/4) στην αίθουσα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας η δίκη για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου Σουλούκου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδι το καλοκαίρι του 2017, ενώ έπαιζε στο προαύλιο του σχολείου του.

«Ο Μάριος έπεσε κάτω. Ήταν πεσμένος μπρούμυτα. Αίματα δεν είδα αμέσως. Εγώ τον γύρισα, έπιασα τα ποδαράκια του και τότε είδα το αίμα να τρέχει. Δεν πήγε το μυαλό ότι το παιδί έπεσε από σφαίρα», κατέθεσε η μητέρα του 11χρονου, που ενώ βρισκόταν σε σχολική γιορτή, τον Ιούνιο του 2017, δέχθηκε θανατηφόρο χτύπημα από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδι.

Για τον σοκαριστικό θάνατο του παιδιού, μπροστά στα μάτια των γονιών του, συμαθητών και δασκάλων, δικάζονται δύο άνδρες Ρομά, που εντοπίστηκαν και ταυτοποιήθηκαν μετά από μακροχρόνια έρευνα.

Ο ένας κατηγορούμενος είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και ο άλλος για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Οι δύο κατηγορούμενοι, κατά τη διάρκεια γλεντιού, πυροβολούσαν στον αέρα.

Παρουσία συμαθητών του Μάριου, οι οποίοι μαζί με δασκάλες του σχολείου παρακολοθούν τη δίκη φορώντας μαύρα μπλουζάκια με το όνομά του, η μητέρα του αγοριού, δασκάλα στο σχολείο που κατέληξε ο γιος της, περιέγραψε την τελευταία ημέρα του 11χρονου. Με μεγάλη φόρτιση και ακούγοντας την πρόεδρο να της λέει «δεν θα μπορούσα να φανταστώ να ήμουν στη θέση σας», η γυναίκα τόνισε πως το να πυροβολεί κάποιος σε πυκνοκατοικημένη περιοχή τον καθιστά «εν δυνάμει δολοφόνο».

Όπως κατέθεσε, «ο Μάριος και ακόμα ένα παιδάκι είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στη γιορτή. Ο Μάριος είχε αγχωθεί. Το άλλο παιδάκι μού είπε πως δεν ήθελε να βγει στη σκηνή. Γυρίζω την πλάτη μου να του πω να μη στενοχωριέται και ακούω μια φωνή. Ήταν ο Μάριος… έπεσε. Ηταν πεσμένος μπρούμυτα, αίματα δεν είδα αμέσως. Εγώ τον γύρισα, έπιασα τα ποδαράκια του και τότε είδα το αίμα να τρέχει. Το αίμα έτρεχε ποτάμι. Αργήσαμε πολύ να καταλάβουμε τι είχε συμβεί, τότε όλοι έλεγαν ότι έπεσε, ζαλίστηκε… Δεν πήγε το μυαλό μου ότι το παιδί έπεσε από σφαίρα. Εγώ υποψιάστηκα ότι κάτι το χτύπησε, γιατί έβλεπα το αίμα να τρέχει από πίσω ενώ ο Μάριος είχε πέσει από μπροστά».

Η μητέρα του Μάριου είπε ότι στην περιοχή ήταν συχνοί οι πυροβολισμοί και πως διαρκούσαν ακόμη και ένα 24ωρο. «Τα γλέντια τους είναι ατελείωτα. Ξέραμε ότι πέφτουν πυροβολισμοί. Έβρισκαν όλοι βολίδες στις ταράτσες, στα μπαλκόνια. Έχει πέσει σφαίρα στο πόδι παιδιού την ώρα που περπατούσε», τόνισε.

Πρόεδρος: Μάθατε εκ των υστέρων, λοιπόν, τι;

Μητέρα Μάριου: Μάθαμε την άλλη μέρα στις 10:00 το πρωί. Μας ενημέρωσαν ότι ήταν από βολίδα. Πριν από εμάς το έμαθαν τα κανάλια. Έγιναν πολλά λάθη. Τα στοιχεία χάθηκαν, τα όπλα πετάχτηκαν, οι ένοχοι εξαφανίστηκαν.

Ο πατέρας του Μάριου Σουλούκου ανέφερε στο δικαστήριο πως ο πρώτος κατηγορούμενος, στο σπίτι του οποίου είχε στηθεί γλέντι το μοιραίο βράδυ, είναι εκείνος που πυροβόλησε και σκότωσε τον 11χρονο μαθητή. «Είναι ο δολοφόνος του παιδιού μου. Τέλος, είναι σίγουρο. Το λέω από την πρώτη στιγμή. Δεν μπορεί να έριχναν οι άλλοι και να μην έριχνε ο κύριος. Αυτός το ξεκίνησε πρώτος, είναι ο κύριος του σπιτιού. Αυτή είναι η άποψή μου», κατέθεσε ο μάρτυρας.

Πρόεδρος: Πότε μάθατε από τι έφυγε το παιδί;

Πατέρας Μάριου: Ρωτούσαμε, γιατρέ από πού είναι τα αίματα; Πέρασαν οι νοσοκόμες από μπροστά μας με ένα σεντόνι και η μητέρα του μου λέει, «Θανάση το παιδί έφυγε…».

Όπως κατέθεσε ο μάρτυρας, ακόμη και σήμερα εξακολουθούν να ακούγονται πυροβολισμοί στον αέρα. «Ακόμα και σήμερα κάθε βραδύ πυροβολούν από τις 10 μέχρι το πρωί», σημείωσε.

Η δίκη συνεχίζεται.

