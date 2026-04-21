Ρόδος: Κρατούμενος «πιάστηκε» με ναρκωτικά πριν δικαστεί για φόνο

Δικογραφία σε βάρος 37χρονου κρατούμενου, ο οποίος είχε μεταφερθεί στη Ρόδο από τις φυλακές Τρικάλων προκειμένου να δικαστεί για ανθρωποκτονία, σχημάτισαν οι αστυνομικοί, καθώς σε έλεγχο ρουτίνας που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκε ότι κατείχε συνολικά 52,2 γραμμάρια χασίς, μοιρασμένο σε 6 συσκευασίες.

Ο εντοπισμός του έγινε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, οι οποίοι διενεργούν παράλληλα και σχετική έρευνα.

