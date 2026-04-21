«Δεν ήταν ναρκομανής, παγιδεύτηκε από μία οργάνωση», λέει ο πατέρας της Μυρτώς

Να πέσει άπλετο φως στις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή της ζητά η οικογένεια της Μυρτώς.

Η Μυρτώ πήγαινε σε μια ιδιωτική σχολή στην Κεφαλονιά, καθώς ο ο πατέρας της φοβόταν την εγκληματικότητα στην Αθήνα, «αλλά αποδείχθηκε ότι στην Κεφαλονιά ότι έχουμε μεγαλύτερη εγκληματικότητα», επεσήμανε ο πατέρας της, μιλώντας στην ΕΡΤ και πρόσθεσε «πρέπει να προστατεύουμε όλα τα παιδιά από τον κάθε αληταρά που θα βρεθεί στον δρόμο τους».

Η Μυρτώ δεν ήταν ναρκομανής

Ο πατέρας της 19χρονης κατήγγειλε ότι το παιδί του παγιδεύτηκε «εχουμε εγκληματικότητα που δεν υπήρχε στο Σικάγο το 1930. Υπάρχουν οργανωμένες ομάδες κάτω από τη μύτη μας και εθελοτυφλούμε. Η Μυρτώ δεν ήταν ναρκομανής. Τρώγαμε δεν έπινε ούτε μισό ποτήρι κρασί. Παγιδεύτηκε από μια οργάνωση με αρχηγό, υπαρχηγό και μπράβους, ενώ εμπλέκονται και πολλά άλλα άτομα».

Έχασα το σύμπαν μου

«Πρέπει να πιάσουμε από την αρχή την υπόθεση και να φτάσουμε μέχρι το τέλος για να γλυτώσουμε τα παιδιά μας. Υπάρχουν πολλά παιδιά που έχουν παγιδευτεί. Εγώ έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου, έχω χάσει όλο το σύμπαν», συνέχισε.

Η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου ότι μπορεί να προκύψουν νέα πρόσωπα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου. «Μπορεί να προκύψουν και άλλα αδικήματα ή και άλλοι εμπλεκόμενοι που δεν αναδείχθηκαν από την αρχική προανάκριση».

«Μέχρι στιγμής, πάντως, από τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί δεν προκύπτουν άλλες κατηγορίες πέραν της ανθρωποκτονίας διά παραλείψεως και της χρήσης ναρκωτικών ουσιών. Καθοριστικής σημασίας για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης θεωρούνται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία αναμένονται τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια θανάτου της 19χρονης», επισήμανε.

Η Κωνσταντία Δημογλίδου δήλωσε ότι «οι Αρχές συνεχίζουν τη συλλογή και ανάλυση οπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας τόσο εντός του ξενοδοχείου όσο και από τον περιβάλλοντα χώρο, ενώ εξετάζεται και η λειτουργικότητα των καταγραφικών συστημάτων μέσω τεχνικών ελέγχων. Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν υπήρξαν κρίσιμες ενέργειες πριν ή μετά το περιστατικό».

