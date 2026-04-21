Ηλεία: Φωτιά στην Φιγαλεία – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Δασική πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Μετόχι Φιγαλείας, στην Ηλεία, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με ενημέρωση της πυροσβεστικής η φωτιά καίει σε δυσπρόσιτη χαράδρα και για την κατάσβεσή της στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 18ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε με 14 οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιεί ένα αεροσκάφος. Παράλληλα υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Λέπρεο Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 52 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 18ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 14 οχήματα και 1 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 21, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το ileialive.gr, στην περιοχή πνέουν μέτριοι άνεμοι, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο της κατάσβεσης. Ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί απειλές για κατοικημένες περιοχές. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στον περιορισμό του μετώπου πριν λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

