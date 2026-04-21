Κεφαλονιά: Συγκλονίζει η μητέρα της 19χρονης Μυρτούς – «Είχαν σχέδιο να την εξαφανίσουν, έχασα τη ζωή μου»

Συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία της Κεφαλονιάς μετά την τραγική απώλεια της 19χρονης Μυρτούς, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή στο Αργοστόλι, έπειτα από ανακοπή που συνδέεται με χρήση κοκαΐνης, προκαλώντας θλίψη, αλλά και πλήθος ερωτημάτων για τις συνθήκες του θανάτου της.

Ενώ συγγενείς και φίλοι της 19χρονης προσπαθούν να κατανοήσουν τι συνέβη το βράδυ της 14ης Απριλίου, ένας από τους τρεις κατηγορούμενους για την υπόθεση «σπάει τη σιωπή του». Ο 23χρονος φίλος της, που κρατείται στις φυλακές Κορυδαλλού, δίνει τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ήταν εκείνος που τη συνόδευσε σε κατάλυμα Airbnb, όπου έγινε χρήση κοκαΐνης που προμήθευσε 26χρονος, πρώην αθλητής της άρσης βαρών.

Η οικογένεια της Μυρτούς τον θεωρεί βασικό πρόσωπο στην υπόθεση, ωστόσο ο ίδιος απορρίπτει κάθε εμπλοκή. «Εκείνο το βράδυ που πήγα με τη Μυρτώ στο δωμάτιο, έβαλα περούκα και βάφτηκα. Όταν ο 26χρονος έβγαλε έξω την Μυρτώ, ο λόγος που εγώ έμεινα στο δωμάτιο ήταν για να βγάλω περούκα, ρούχα και να ξεβαφτώ. Η Μυρτώ ήταν φίλη μου και δεν ισχύουν όλα όσα ακούγονται περί μαστροπείας. Δεν εμπλέκομαι σε κανένα κύκλωμα και σε καμία εγκληματική οργάνωση», υποστήριξε.

Ο ίδιος επιμένει ότι η σχέση τους ήταν φιλική και πως η παρουσία τους στο διαμέρισμα δεν είχε άλλο σκοπό, πέρα από την ψυχαγωγία. «Με την Μυρτώ γνωριστήκαμε πριν από 1,5 χρόνο σε έναν γάμο στην Κεφαλονιά και αρχίσαμε να κάνουμε παρέα. Δεν είναι πρόσφατη η γνωριμία μας. Το Πάσχα πήγα στην Κεφαλονιά και βρεθήκαμε 2 – 3 φορές για καφέ και για ποτό», ανέφερε μιλώντας στο Live News, επαναλαμβάνοντας πως εκείνο το βράδυ σχεδίαζαν να ακούσουν μουσική και να δημιουργήσουν βίντεο για το TikTok.

Την ίδια στιγμή, η μητέρα της 19χρονης, μιλώντας στο Mega, περιέγραψε τον πόνο της με λόγια που συγκλονίζουν. «Τι να σας πω, έχασα όλη τη ζωή μου. Η Μυρτώ δεν έπινε ούτε καφέ, μόνο νερό και χυμό. Έκανα δύο δουλειές για να μην της λείπει τίποτα. Στο νοσοκομείο, οι γιατροί όλοι ασχολήθηκαν, έπεσαν πάνω στο παιδί μου. Αυτοί που σκότωσαν το παιδί είχαν σχέδιο, να εξαφανίσουν το παιδί. Γιατί να μου το πετάξουν στον δρόμο; Γιατί να μην την πάνε νοσοκομείο, ή έστω να μας πάρουν ένα τηλέφωνο. Ό,τι έκαναν στο παιδί μου, θέλω να τους το κάνουν καθημερινά και να σαπίσουν στη φυλακή. Πρέπει να προστατεύσουμε τα άλλα παιδιά, εγώ έχασα ό,τι είχα να χάσω, η ζωή μου ήταν η Μυρτώ. Δεν ξέρω γιατί ήθελαν να την εξαφανίσουν, μπορεί να είχαν άλλους σκοπούς, να ήθελαν να την εκμεταλλευτούν», είπε.

Τα τελευταία μηνύματα της 19χρονης με τον σύντροφό της

Λίγες ώρες πριν από τον θάνατό της, η Μυρτώ είχε βγει με τον σύντροφό της, ο οποίος στη συνέχεια την άφησε στο σημείο όπου είχε κανονίσει να συναντήσει τον 23χρονο.

Από τα μηνύματα που αντάλλαξαν προκύπτει ότι η ίδια του περιέγραφε τις κινήσεις της και τον καλούσε να τη συναντήσει στο Airbnb.

Τρίτη 00:43

Μυρτώ: (στέλνει βίντεο) Πάει το ξανθό

(στέλνει βίντεο) Πάει το ξανθό Σύντροφος: Χαχαχαχα το ξανθό δεν φεύγει ποτέ

Χαχαχαχα το ξανθό δεν φεύγει ποτέ Μυρτώ: (στέλνει βίντεο)

(στέλνει βίντεο) Σύντροφος: Σπίτι σου είσαι; Με γράφεις;

Σπίτι σου είσαι; Με γράφεις; Μυρτώ: Όχι μωρό μου. Είμαι με τον (23χρονο)

Όχι μωρό μου. Είμαι με τον (23χρονο) Σύντροφος: Οκ

Οκ Μυρτώ: Θέλεις να έρθεις να σε δω λίγο;

Θέλεις να έρθεις να σε δω λίγο; Σύντροφος: …

… Μυρτώ: Με είδες πριν και δεν μας χαιρέτησες

Με είδες πριν και δεν μας χαιρέτησες Σύντροφος: Πού ρε;

Πού ρε; Μυρτώ: Στην παραλία

Στην παραλία Σύντροφος: Στο ορκίζομαι, δεν σε είδα

Στο ορκίζομαι, δεν σε είδα Μυρτώ: Εντάξει μωρό μου. Σε πιστεύω

Τρίτη 09:10 π.μ.

Σύντροφος: Ακούς; Μπρο….

Τι ισχυρίζεται ο 66χρονος που έστειλε χρήματα στη 19χρονη

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και ένας 66χρονος από την Πρέβεζα, ο οποίος ήταν ο τελευταίος που επικοινώνησε μαζί της πριν καταρρεύσει. Ο ίδιος είχε συνομιλίες και βιντεοκλήση μαζί της στη διάρκεια της μοιραίας νύχτας, ενώ της είχε μεταφέρει μέσω IRIS το ποσό των 220 ευρώ, χρήματα που χρησιμοποιήθηκαν για την ενοικίαση του καταλύματος.

Ο 66χρονος, μιλώντας επίσης στο Live News, υποστήριξε ότι βρίσκεται μπλεγμένος σε μια υπόθεση που δεν γνώριζε. «Από την στιγμή που βρέθηκα σε αυτόν τον κυκεώνα, θα υποστώ ό,τι είναι να υποστώ» ανέφερε, εξηγώντας στη συνέχεια: «Μου είπε ότι έφυγε από το σπίτι, τσακώθηκε και έφυγε από το σπίτι και ότι θα μείνει στα παγκάκια. Της λέω δεν έχεις κάπου να πας σε μία φίλη σου, σε κάποιον δικό σου άνθρωπο να μείνεις; Λέει “όχι, δεν έχω κανέναν”. Και της έστειλα μέσω IRIS 220 ευρώ».

Όπως υποστηρίζει, αργότερα συνειδητοποίησε ότι ίσως εξαπατήθηκε. «Μετά το κατάλαβα. Πρέπει να είχαν ξεμείνει από λεφτά στην Κεφαλονιά, είχε περάσει και το Πάσχα. Και από κει και πέρα σκέφτηκαν εμένα. Ήξερε (ο 23χρονος) ότι για 100 ευρώ και για 200 ευρώ δεν θα αρνιόμουν. Καταλάβατε; Και έπαιξαν το θέατρο αυτό, της δήθεν κοπέλας που έχει πρόβλημα», είπε.

Παράλληλα αποκάλυψε ότι στο παρελθόν είχε ενισχύσει οικονομικά και τον 23χρονο, παρά τη μικρή τους γνωριμία. «Είχε ανάγκη από χρήματα και εγώ τον βοήθησα. Μου είπε ότι έχει πρόβλημα με τους δικούς της στην Κεφαλονιά, ότι δεν τον αποδέχονται κλπ.. Μιλάγαμε καμιά φορά όταν ερχόταν στην Αθήνα. Μου ζήτησε μία φορά λεφτά. Πριν καιρό. Πρέπει να του έστειλα δύο κατοστάρικα, τρία κατοστάρικα. Κάτι τέτοιο. Γιατί είχε κάτι προβλήματα και δεν μπορούσε να πληρώσει το σπίτι. Δεν ξέρω αν ήταν το ενοίκιο, δεν με αφορούσε. Δεν ρωτάω εγώ».

Ιδιαίτερη σημασία έχουν όσα περιέγραψε για τις τελευταίες ώρες πριν την τραγωδία. «Στις 05:04 χτύπησε το τηλέφωνό μου. Σκοτάδια. Ξύπνησα και με είχε πάρει ο 23χρονος και μου είπε ότι έχει το τηλέφωνό της που είναι κλειστό και τι να το κάνει. Επί λέξει. Μου είπε ότι τη Μυρτώ την στείλανε με ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο και τότε τον ρώτησα γιατί, τι κάνατε και μου λέει “κάναμε κόκα”. Κάτι τέτοιο και έπαθε σπασμούς, έβγαλε αφρούς. Μου λέει “όχι εντάξει την πήγαμε στο νοσοκομείο και έχω το τηλέφωνο”. Και του είπα τότε να πας να το παραδώσει στο νοσοκομείο».

Η επικοινωνία τους συνεχίστηκε και μετά, με τον 23χρονο να δηλώνει ότι φοβάται να πλησιάσει το νοσοκομείο λόγω της παρουσίας αστυνομίας. «Εντωμεταξύ δεν μου το είχε κλείσει το τηλέφωνο. Δεν μου το έκλεισε, δηλαδή μιλάγαμε και μου λέει “φτάνω στο νοσοκομείο αλλά είναι η Αστυνομία απ’ έξω” και τον ρώτησα κι εγώ “γιατί είναι η Αστυνομία απ’ έξω, τι έχει γίνει;”. Μου λέει “φοβάμαι να πάω”».

Λίγο αργότερα, ο 23χρονος φέρεται να ενημέρωσε ότι άφησε το κινητό της σε καφετέρια, κλείνοντας έτσι τον κύκλο των επικοινωνιών. «Αυτή ήταν η τελευταία φορά που μίλησα μαζί του. Δεν μου είπε τι έγινε, τι συνέβη. Τίποτα. Ότι την βγάλανε έξω. Αυτά τα διάβασα από τις εφημερίδες μετά. Έπεσα για ύπνο, με είχαν ξενυχτήσει όλη τη νύχτα και ξύπνησα την άλλη μέρα και στέλνω ένα μήνυμα κατά τις 13:00 “τι έγινε με την κοπέλα”. Και μου στέλνει ένα μήνυμα με μία λέξη μόνο “πέθανε”. Έπαθα σοκ. Δεν πήρα κανέναν τηλέφωνο. Δεν ξαναεπικοινώνησα μαζί του, με το που είπε “πέθανε” κατευθείαν άνοιξα τηλεόραση και κατάλαβα μετά τι έγινε».

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι, παρά τη μεταξύ τους επικοινωνία, ο 23χρονος δεν έκανε καμία αναφορά στον 66χρονο στην αρχική του κατάθεση. Από την άλλη πλευρά, ο 66χρονος υποστηρίζει ότι δεν αντιλήφθηκε την παρουσία τρίτου προσώπου στις βιντεοκλήσεις του με τη Μυρτώ. «Δεν κούνησε καθόλου το κινητό δεξιά και αριστερά για να δω ότι ήταν και ο άλλος (ο 23χρονος). Σας λέω ότι μόνο αυτή είδα. Ξεκάθαρα».

Υπενθυμίζεται ότι ο 66χρονος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στις Αρχές την περασμένη Τετάρτη για να καταθέσει, ενώ την επόμενη ημέρα κλήθηκε εκ νέου για συμπληρωματική κατάθεση και παρέδωσε το κινητό του τηλέφωνο.

