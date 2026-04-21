Τραγωδία στον Αλμυρό Βόλου: 52χρονος εντοπίστηκε απαγχονισμένος στην αποθήκη του σπιτιού του 

Απαγχονισμένος στην αποθήκη του σπιτιού του εντοπίστηκε 52χρονος στον Αλμυρό Βόλου.

Τον 52χρονο βρήκε νεκρό ο αδερφός του ο οποίος ανησύχησε, επειδή δεν απαντούσε στις κλήσεις του, σύμφωνα με το taxydromos.

Η σορός του 52χρονου μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο του Βόλου. Έρευνα για τον θάνατο του διενεργεί το Α.Τ. Αλμυρού, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας και νεκροτομής.

