Κολυδάς για την αλλαγή του καιρού: «Ούτε χειμωνιάτικη ούτε φθινοπωρινή, μια κλασική ανοιξιάτικη μεταβολή»

Απολύτως φυσιολογική χαρακτηρίζει τη μεταβολή του καιρού που αναμένεται από το βράδυ της Τρίτης στη χώρα μας ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ Θοδωρής Κολυδάς.

Ο γνωστός μετεωρολόγος μάλιστα σχολιάζει ότι «άλλοι τη βαφτίζουν «χειμωνιάτικη» και άλλοι «φθινοπωρινή.

Μάλλον πέφτει λίγο βαρύ να πουν το απλό: είναι μια κλασική ανοιξιάτικη μεταβολή — από αυτές που αλλάζουν τον καιρό απότομα και μας θυμίζουν ότι η άνοιξη δεν μας κάνει πάντα όλα τα… χατίρια», προσθέτει ο κ. Κολυδάς.

✅Μάλλον πέφτει λίγο βαρύ να πουν το απλό: είναι μια κλασική ανοιξιάτικη μεταβολή — από αυτές που αλλάζουν τον καιρό απότομα και μας θυμίζουν ότι η άνοιξη δεν μας κάνει πάντα όλα τα … χατήρια 😀#καιρος #weather… — Theodoros Kolydas (@KolydasT) April 21, 2026

«Μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός στη Μακεδονία και τη Θράκη τις επόμενες ώρες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανόν τις βραδινές ώρες μέχρι και αύριο το πρωί να είναι τοπικά έντονα και θα κρατήσουν περίπου μέχρι και τις μεσημεριανές ώρες. Κατά διαστήματα ισχυρές οι βροχές. Θα έχουμε τη διέλευση του ψυχρού μετώπου ενώ πρέπει να σημειώσουμε παράλληλα ότι έχουν τονιστεί πολύ τα χιόνια στα βουνά λες και έρχεται χειμώνας. Το άξιο λόγου από τη μεριά μας είναι ότι θα έχουμε αρκετές μεν βροχές το επόμενο διήμερο και ότι πρόσκαιρα θα πέσει η θερμοκρασία. Στη Θεσσαλονίκη για παράδειγμα εκτός από τις σημαντικές βροχές αύριο θα έχουμε και μέγιστες θερμοκρασίες γύρω στους 14-15 βαθμούς Κελσίου για να ανέβει αργότερα η θερμοκρασία μέσα στο Σαββατοκύριακο», είπε ο κ. Κολυδάς.

«Ανάλογη πορεία και στην Αθήνα με λιγότερες βροχές, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια της Αττικής και πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας την Πέμπτη γύρω στους 17 βαθμούς Κελσίου», προσθέτει χαρακτηριστικά ο μετεωρολόγος.

