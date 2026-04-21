Κοζάνη: 67χρονος έχασε τη ζωή του από έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού – παγίδας για τυφλοπόντικες

Τη ζωή του έχασε το μεσημέρι της Τρίτης, 21/4, ένας 67χρονος άνδρας σε χωράφι στην περιοχή μεταξύ Κοζάνης – Κρόκου, όταν τραυματίστηκε θανάσιμα κατά την τοποθέτηση αυτοσχέδιου μηχανισμού – παγίδας για τυφλοπόντικες.

Όπως μεταδίδει το kozan.gr, το θύμα, με καταγωγή από το Λιβαδερό Σερβίων, φέρεται να επιχειρούσε να εγκαταστήσει αυτοσχέδια «πιστόλα» σε λαγούμι τυφλοπόντικα. Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης και ενώ προσπαθούσε να οπλίσει τον μηχανισμό, σημειώθηκε το δυστύχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο πόδι και να υποστεί μεγάλη απώλεια αίματος.

Ο 67χρονος διεκομίσθη στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, όπου οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες για την ανάνηψή του. Παρά την εφαρμογή ΚΑΡΠΑ, που ξεπέρασε τη μία ώρα, ο άνδρας δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό διενεργείται ήδη έρευνα από το Αστυνομικό Τμήμα Κοζάνης.

