Τραγικό τέλος στην υπόθεση της Ελευθερίας Γιακουμάκη, όλα δείχνουν γυναικοκτονία – Βρέθηκε νεκρή με τραύμα από όπλο στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου της

Τραγικός επίλογος γράφτηκε στο Ηράκλειο στην υπόθεση εξαφάνισης της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από το πρωί της περασμένης Κυριακής από την περιοχή των Δαφνών. Ως επικρατέστερο εξετάζεται το ενδεχόμενο γυναικοκτονίας με δράστη τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος έχει ήδη αυτοκτονήσει.

Η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της και συγκεκριμένα στο πίσω κάθισμα του οχήματος, στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, Ηρακλείου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έφερε τραύμα από όπλο, το οποίο ωστόσο δεν βρέθηκε δίπλα της, γεγονός που αποκλείει την πιθανότητα αυτοκτονίας, παραπέμποντας σε δολοφονική ενέργεια. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να ρίξουν φως στα αίτια και τις συνθήκες της τραγωδίας. Υπενθυμίζεται ότι ο 40χρονος πρώην σύντροφός της βρέθηκε νεκρός χθες το απόγευμα, στο εκκλησάκι της Παναγίας Καρδιώτισσας, στον προφήτη Ηλία, στο σημείο που επισκεπτόταν συχνά με την 43χρονη. Φέρεται να ανέβηκε το λιθόστρωτο μονοπάτι πάνω από το ξωκλήσι και σε ένα κοίλωμα του βράχου ανάμεσα σε εικόνες Αγίων, αυτοπυροβολήθηκε με κοντόκανη καραμπίνα.

Όπως μετέδιδε το neakriti.gr, η κινητοποίηση των αρχών στο Ηράκλειο ήταν μεγάλη τα τελευταία 24ωρα για τον εντοπισμό της 43χρονης, με το επίκεντρο των ερευνών να είχε μεταφερθεί στην ευρύτερη περιοχή των Αθανάτων, όπου τα συνεργεία πραγματοποιούσαν εξονυχιστικούς ελέγχους, «χτενίζοντας» κάθε σπιθαμή εδάφους. Στην επιχείρηση συμμετείχαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, των ΕΚΑΜ και της ΕΜΟΔΕ, σε συνεργασία με την 3η ΕΜΑΚ, αξιοποιώντας ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους και σύγχρονα μέσα, όπως drones, ώστε να καλυφθεί κάθε πιθανό σημείο ενδιαφέροντος. Κάθε εύρημα που εντοπιζόταν στο πεδίο εξεταζόταν με προσοχή, καθώς οι έρευνες βρίσκονταν σε κρίσιμη φάση.

Στο μικροσκόπιο των αρχών είχαν τεθεί και ευρήματα που εντοπίστηκαν σε εξωκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα, σε μικρή απόσταση από το επίκεντρο των ερευνών, όπως ένα πακέτο τσιγάρων και μία θήκη όπλου, τα οποία περισυνελέγησαν και εξετάζονταν προκειμένου να διαπιστωθεί αν συνδέονται με την υπόθεση της εξαφάνισης, αλλά και με τον θάνατο του 40χρονου άνδρα. Παράλληλα, οι έρευνες επεκτείνονταν και σε γειτονικές περιοχές, όπως οι Δαφνές, με τη συμμετοχή εθελοντών, τοπικών συλλόγων και κατοίκων, που συνέδραμαν ενεργά ακόμη και με ιδιωτικά μέσα, καλύπτοντας δύσβατες διαδρομές.

Καθοριστική εξέλιξη στην υπόθεση αποτέλεσε ο εντοπισμός νεκρού του 40χρονου πρώην συντρόφου της 43χρονης, σε εξωκλήσι στην περιοχή της Παναγίας της Καρδιώτισσας, στην Ξερή Καρά κοντά στον Προφήτη Ηλία, φέροντας τραύμα από κυνηγετικό όπλο. Τα έως τότε στοιχεία συνέκλιναν στο ενδεχόμενο της αυτοχειρίας. Ο άνδρας είχε απασχολήσει τις αρχές τις προηγούμενες ημέρες, καθώς είχε προσαχθεί και καταθέσει, παρουσιάζοντας εκδορές, τις οποίες είχε αποδώσει σε πτώση από δίκυκλο. Οι αστυνομικοί, εξετάζοντας και σχετικό βιντεοληπτικό υλικό, εκτιμούσαν ότι οι τραυματισμοί του συνδέονταν με τροχαίο περιστατικό και όχι με επεισόδιο βίας.

Η υπόθεση εξεταζόταν σε πολλαπλά επίπεδα, με τις αρχές να αναζητούν κάθε πιθανό στοιχείο που θα οδηγούσε στον εντοπισμό της 43χρονης, ενώ η αγωνία κορυφωνόταν τόσο για την οικογένεια όσο και για την τοπική κοινωνία, ιδιαίτερα στις Δαφνές, όπου επικρατούσε έντονη αναστάτωση μετά τις δραματικές εξελίξεις.

Σκηνοθέτησε τροχαίο ο 40χρονος

Οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως σοκάρουν, καθώς ο δράστης φέρεται να σκηνοθέτησε ατύχημα με τη μηχανή του για να δικαιολογήσει τα αίματα και τα χτυπήματα που είχε πάνω του μετά τη δολοφονία. Ενδεχομένως, όπως εκτιμάται, οι δύο εμπλεκόμενοι είχαν ήδη προηγουμένως συναντηθεί και είχε προκύψει ένταση.

Η εγκληματική ενέργεια φέρεται να έλαβε χώρα στον Άγιο Παντελεήμονα.

Ακολούθως, φέρεται να αποχώρησε από το σημείο, να κάλεσε οδική βοήθεια και να παρέλαβε τη μηχανή του. Στη συνέχεια χρησιμοποίησε δεύτερο όχημα που διέθετε και επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος. Εκεί πήρε το αυτοκίνητο της Ελευθερίας Γιακουμάκη και φέρεται να μετέφερε τη σορό της στο σημείο όπου εντοπίστηκε αργότερα, όπου και την εγκατέλειψε.

Στη συνέχεια, φέρεται να χρησιμοποίησε ταξί για να απομακρυνθεί εκ νέου από την περιοχή και να επιστρέψει σε άλλο σημείο, όπου πήρε το δικό του όχημα και κατευθύνθηκε προς την οικία του. Κατόπιν, κλήθηκε από την αστυνομία για κατάθεση και, λίγες ώρες αργότερα, έβαλε τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με μαρτυρίες των παιδιών του θύματος και όπως δήλωσε ο Γιώργος Καλλιακμάνης στο ΕΡΤnews, ο δράστης παρουσίαζε εμμονική συμπεριφορά (stalking) και παρακολουθούσε στενά την 43χρονη. Αν και δεν είχε δείξει ακραία επιθετικότητα στο παρελθόν, είχε σημειωθεί ένα περιστατικό όπου είχε προκαλέσει φθορά (σκάσιμο ελαστικού) στο όχημά της, κίνηση που πλέον ερμηνεύεται ως προμήνυμα της τραγικής κατάληξης.

«Υπήρχαν τσακωμοί πριν χωρίσουν, αλλά δεν είχαμε παρατηρήσει ανησυχητικά σημάδια», λέει ο γιος της

Ο γιος της Ελευθερίας Γιακουμάκη εξήγησε νωρίτερα , μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ότι η αδελφή του βρήκε το πρωί της 19ης Απριλίου ένα σημείωμα που τους έγραφε ότι θα πάει μία βόλτα με το αυτοκίνητο και δεν θα καθυστερήσει.

«Αρχίσαμε και την παίρναμε. Το απόγευμα λάβαμε ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα από το κινητό της μητέρας μας ότι θα μας καλέσει μετά και δεν υπήρχε καμία επαφή».

Ο γιος της Ελευθερίας Γιακουμάκη είπε ότι υπήρχαν εντάσεις στη σχέση της με τον 40χρονο. «Ήταν μία σχέση που είχε εντάσεις. Υπήρχαν κάποιοι τσακωμοί πριν χωρίσουν. Δεν είχα παρατηρήσει ανησυχητικά σημάδια».

Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι ο 40χρονος έχει κάποια εμπλοκή στην εξαφάνιση της είπε «Μετά από αυτά που έγιναν όλα μπορούμε να τα πιστεύουμε. Όλα είναι πιθανά».

Οι τελευταίες κινήσεις του 40χρονου

Η αστυνομία προσπαθεί να χαρτογραφήσει τις κινήσεις του 40χρονου την ημέρα της εξαφάνισης της Ελευθερίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν συλλέξει πήρε ταξί από την περιοχή των Αθανάτων στο Ηράκλειο, κάτι που αποκαλύπτεται από υλικό καμερών ασφαλείας που είναι ήδη στα χέρια των Αρχών.

Μάλιστα, έχει εντοπιστεί ο οδηγός ταξί, ο οποίος έχει δώσει περιγραφή της διαδρομής που ακολούθησε με τον πελάτη του. Η έρευνα εστιάζεται στην περιοχή των Αθανάτων, όπως και στην περιοχή όπου βρίσκεται το ξωκλήσι όπου αυτοπυροβολήθηκε χθες με καραμπίνα ο 40χρονος. Οι αστυνομικοί ελέγχουν πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες ο 40χρονος είχε επιδιώξει μετά το χωρισμό επαφές με την 43χρονη.

Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, των ΕΚΑΜ και της ΕΜΟΔΕ, σε συνεργασία με την 3η ΕΜΑΚ, επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή, αξιοποιώντας ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους και drone, προκειμένου να καλυφθεί κάθε πιθανό σημείο ενδιαφέροντος. Οι έρευνες πραγματοποιούνται εξονυχιστικά, με τις αρχές να εξετάζουν κάθε εύρημα που εντοπίζεται στο πεδίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε εξωκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα, κοντά στο σημείο των ερευνών, εντοπίστηκαν ένα πακέτο τσιγάρα και μία θήκη όπλου, τα οποία έχουν συλλεχθεί και εξετάζονται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν σχετίζονται με την εξαφάνιση και τον θάνατο του 40χρονου.

Όταν κλήθηκε την Δευτέρα για κατάθεση ως ύποπτος υποστήριξε ότι δεν γνωρίζει που είναι η Ελευθερία Γιακουμάκη. Παρότι οι αστυνομικοί τον πίεσαν για να τους πει εάν γνωρίζει οτιδήποτε εκείνος επέμενε να αρνείται οποιαδήποτε σχέση με την υπόθεση. Έτσι αφέθηκε ελεύθερος και έβαλε την επομένη τέλος στη ζωή του, πριν δώσει συμπληρωματική κατάθεση.

