Φωτιά σε επιχείρηση με οικοδομικά υλικά στην Καλαμάτα, συναγερμός στην Πυροσβεστική

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση υλικών οικοδομής στην Καλαμάτα.

Η φωτιά πήρε γρήγορα πολύ μεγάλες διαστάσεις, λόγω των εύφλεκτων υλικών που υπήρχαν στην αποθήκη της επιχείρησης. Μαύροι πυκνοί καπνοί έχουν κυκλώσει την περιοχή.

Για την κατάσβεσή επιχειρούν 8 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 18 πυροσβέστες, ενώ συνδράμουν ειδικό όχημα με την ομάδα ΟΑΚ, καθώς και υδροφόρες του Δήμου Καλαμάτας.

«Υπήρχαν τσακωμοί πριν χωρίσουν, αλλά δεν είχαμε παρατηρήσει ανησυχητικά σημάδια», λέει ο γιος της Ελευθερίας Γιακουμάκη

Παράσυρση στη Λιοσίων: Αποσωληνώθηκε η 16χρονη – «Φαίνεται ότι κέρδισε τη μάχη για τη ζωή»

Στον ανακριτή σήμερα ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα – Τι θα υποστηρίξει