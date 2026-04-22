Στον ανακριτή σήμερα ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα – Τι θα υποστηρίξει

Απολογείται σήμερα (22/04) ενώπιον του ανακριτή ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας Βιολάντα, ο οποίος κρατείται από τις 18 Φεβρουαρίου για τη φονική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Την ίδια ώρα, στις 27 Απριλίου θα απολογηθούν άλλα δύο στελέχη της επιχείρησης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου πρόκειται να δηλώσει «συγκλονισμένος» για τον φρικτό θάνατο των πέντε εργατριών και θα ισχυριστεί ότι σκοπεύει να στηρίξει τις οικογένειες τους μέχρι τέλους. Παράλληλα αναμένεται να ισχυριστεί ότι έμαθε «πολύ αργά» για την οσμή στο εργοστάσιο και πληροφορήθηκε ότι αυτή έβγαινε μόνο από τις τουαλέτες.

Ο ίδιος θα υποστηρίξει ότι ζήτησε από τον ανειδίκευτο υδραυλικό να κάνει έλεγχο και δεν του είπε το παραμικρό. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται να δεχθεί ερωτήσεις και για την ανθρωποκτονία από αμέλεια, αλλά και για την πρόκληση σωματικών βλαβών, καθώς υπενθυμίζεται ότι υπήρχαν και επτά τραυματίες από την φονική έκρηξη.

Την ίδια ώρα, οι δικαστικές αρχές αναμένεται να σταθούν στην πρόταση της εισαγγελέως Πρωτοδικών με την οποία είχε ζητήσει να κριθεί προσωρινά κρατούμενος ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, λέγοντας ότι θα έπρεπε να γνωρίζει για το τι ακριβώς συνέβαινε μέσα στο εργοστάσιό του.

Υπενθυμίζεται ότι η εισαγγελέας υπήρξε καταπέλτης στην πρότασή της. Είχε υπογραμμίσει ότι είχαν εντοπιστεί πολλές ελλείψεις τόσο στον μηχανολογικό εξοπλισμό όσο και στην τοποθέτηση του υπόγειου σωλήνα που έγινε, σύμφωνα με το πόρισμα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με εντελώς λάθος τρόπο.

Σοκ στη Χαλκίδα: Ηλικιωμένη κατήγγειλε την κόρη και τον σύντροφό της για βασανιστήρια

Θεσσαλονίκη: Ακινητοποιήθηκε τρένο στη Σκύδρα – Χτύπησε ζώο στις γραμμές, υπέστη βλάβη στη μηχανή

Χαϊδάρι: Αχτίδα αισιοδοξίας από την αξονική τομογραφία για την 13χρονη μαθήτρια – «Δεν έδειξε κάτι μη αναστρέψιμο» (video)