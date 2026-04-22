Σοκ στη Χαλκίδα: Ηλικιωμένη κατήγγειλε την κόρη και τον σύντροφό της για βασανιστήρια

Σοκαριστική υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας στη Χαλκίδα, όπου μια 70χρονη γυναίκα κατήγγειλε ότι υπέστη κακοποίηση και βασανιστήρια από την ίδια της την κόρη και τον σύντροφό της, μέσα στο σπίτι της.

Σύμφωνα με πληροφορίες η 46χρονη κόρη και ο 47χρονος σύντροφός της επιτέθηκαν στην ηλικιωμένη με γροθιές και κλωτσιές ενώ φέρονται να της έριξαν παγωμένο νερό, εξαναγκάζοντας την στη συνέχεια να σταθεί όρθια στο… ένα πόδι!

Η 70χρονη κατάφερε να καταγγείλει το περιστατικό στις Αρχές, υπέβαλε μήνυση και κόρη και σύντροφος συνελήφθησαν.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών ενώ δεν επιθυμούσε να μεταφερθεί σε δομή φιλοξενίας ή να της χορηγηθεί panic button.

