Πέραμα: Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας καταπλάκωσε πόδι εργάτη 

Ένα πολύ σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε χθες, Τρίτη, στο Πέραμα.

Ένας 62χρονος εργάτης τραυματίστηκε σοβαρά όταν ερπυστριοφόρος εκσκαφέας κύλησε προς το μέρος του και του καταπλάκωσε το πόδι.

Το περιστατικό έγινε στη συμβολή των οδών Σκρά & Αγ. Βαρβάρας στο Πέραμα, κατά την εκτέλεση εργασιών οδοποιίας.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, ενώ έχει ήδη ενημερωθεί η επιθεώρηση εργασίας.

Για το περιστατικό κατέθεσαν ο εργοταξιάρχης και δύο εργάτες ακόμη.

