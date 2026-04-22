Kρήτη: Θρίλερ χωρίς τέλος με μία αυτοκτονία και μία εξαφάνιση

Σε μια εξαιρετικά σκοτεινή και περίπλοκη υπόθεση εξελίσσεται η εξαφάνιση της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, μητέρας τριών παιδιών στην Κρήτη, τα ίχνη της οποίας αγνοούνται από το πρωί της περασμένης Κυριακής 19 Απριλίου.

Οι έρευνες των Αρχών εντείνονται, την ώρα που νέα δεδομένα περιπλέκουν ακόμη περισσότερο την υπόθεση, μετά τον εντοπισμό νεκρού του 39χρονου πρώην συντρόφου της στην περιοχή του Ηρακλείου.

Το άψυχο σώμα του εντόπισε ο αδελφός του, ενώ στο σημείο έσπευσαν αμέσως ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ιατροδικαστής για την αυτοψία.

Οι αρχές συνδέουν πλέον άμεσα το θάνατό του που αποδίδεται σε αυτοκτονία του με την εξαφάνιση της γυναίκας, η οποία αγνοείται από το πρωί της Κυριακής.

Η 43χρονη, μητέρα τριών παιδιών, έφυγε από το σπίτι της στις Δαφνές αφήνοντας ένα σημείωμα όπου έγραφε «φεύγω και θα επιστρέψω σε λίγο», ωστόσο έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής.

Το αυτοκίνητό της παραμένει άφαντο, ενώ οι έρευνες επικεντρώνονται στην ευρύτερη περιοχή του Προφήτη Ηλία και του όρους Γιούχτα.

Το τελευταίο στίγμα του κινητού της τηλεφώνου εξέπεμψε από την κεραία στην κορυφή του Γιούχτα, η οποία καλύπτει μια μεγάλη ακτίνα περίπου 10 χιλιομέτρων.

Η επιχείρηση εντοπισμού από την Αστυνομία και την Πυροσβεστική συνεχίζεται με αμείωτη ένταση στην ορεινή και αγροτική ζώνη, με την ανησυχία για την τύχη της γυναίκας να κορυφώνεται μετά τη σημερινή τραγική εξέλιξη.

Οι αρχές παραμένουν εξαιρετικά συγκρατημένες, καθώς η υπόθεση εξελίσσεται σε ένα θρίλερ που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία του Ηρακλείου.

Οι αστυνομικοί κινούνται πλέον σε δύο βασικούς άξονες: αφενός να διαλευκάνουν τις συνθήκες θανάτου του άνδρα και αφετέρου να εντοπίσουν τη γυναίκα, με την αγωνία να κορυφώνεται για την τύχη της.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς εξετάζονται νέα στοιχεία, όπως δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, στην προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις για την τύχη της 43χρονης

Τα νέα στοιχεία

Ο 40χρονος φέρεται περίπου στις 11.20 με 11.30 το πρωί της Κυριακής να μπαίνει σε καφετέρια στην περιοχή των Αθανάτων, όπως αναφέρει το cretalivenews.gr και εμφανώς αναστατωμένος ζητά να του καλέσουν ταξί.

Το πρόσωπο και τα ρούχα του έδειχναν σαν είχε συμβεί κάτι. Κατάθεση φέρεται να έχουν δώσει και ο ιδιοκτήτης της καφετέριας αλλά και η οδηγός του ταξί που τον μετέφερε.

Η Ελευθερία, πάλι, αναχώρησε από το σπίτι της, στις Δαφνές, στις 11.02 το πρωί της Κυριακής.

Από τις κάμερες ασφαλείας το όχημα φέρεται να κατευθύνεται από τις Δαφνές προς Αθανάτους.

Προκύπτει με σαφήνεια ότι το πρώην ζευγάρι το πρωί της Κυριακής κινούνταν σε μικρή εμβέλεια.

Είναι αξιοσημείωτο επίσης ότι η Ρίτσα έφυγε από το σπίτι χωρίς να πάρει την τσάντα της, άρα μπορεί να υποθέσει κάποιος ότι θα πήγαινε κάπου κοντά.

Τη Δευτέρα γίνεται πια γνωστή η καταγγελία της εξαφάνισης της 43χρονης.

Ήδη από τη νύχτα ο μεγαλύτερος γιος της, ο Βαγγέλης, είχε μεταβεί εμφανώς ανήσυχος στον Άγιο Μύρωνα για να δηλώσει την εξαφάνιση της μητέρας του.

Από την πρώτη στιγμή οι συγγενείς ενημερώνουν τις Αρχές ότι η Ελευθερία δεν θα άφηνε ποτέ τα παιδιά της χωρίς να επικοινωνήσει μαζί τους. Δεν ήταν τέτοιος τύπος. Ενημέρωνε ακόμα και αν απουσίαζε για κάποιες ώρες μέσα στην ημέρα.

Η Ελευθερία δεν εμφανίζεται ούτε στο δικαστήριο που είχε με τον πρώην σύζυγο της, τη Δευτέρα.

Όσο κυλούν οι ώρες της «σιγής», τόσο εντείνεται η ανησυχία της οικογένειας που ζητά να εκδοθεί missing alert από το Χαμόγελο του Παιδιού καθώς ανησυχεί πια για τη ζωή της.

Δεν «φώτισε» τις έρευνες ο αδερφός του αυτόχειρα

Ο αδερφός του, που τον εντόπισε στην Παναγία Καρδιώτισσα, σε ιδιαίτερα φορτισμένη ψυχολογική κατάσταση, δεν μπόρεσε να δώσει στοιχεία που να ρίχνουν φως στην υπόθεση.

Φέρεται, μάλιστα, να απέκλεισε οποιαδήποτε σύνδεση της αυτοκτονίας με την εξαφάνιση της Ελευθερίας.

Με επίκεντρο την περιοχή των Αθανάτων, οι έρευνες θα συνεχιστούν ακόμα πιο εντατικά, με τη συνδρομή της Αστυνομίας και της 3ης ΕΜΑΚ Κρήτης, drones και ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων.

Πρωταρχικός στόχος παραμένει ο εντοπισμός του λευκού Honda, ενώ εξετάζονται και χωματόδρομοι που οδηγούν προς το σημείο όπου εντοπίστηκε νεκρός ο 40χρονος.

Τροχαίο στο Κορωπί: Σύγκρουση ΙΧ με μοτοσικλέτα στη Λεωφόρο Μαρκοπούλου – Δύο τραυματίες, σε σοβαρή κατάσταση 21χρονος

Διασωληνωμένος συνεχίζει να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού» ο Γιώργος Μυλωνάκης

Καιρός: Η χώρα όπως και η εβδομάδα… χωρισμένη σε δύο εποχές!