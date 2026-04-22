Καιρός: Η χώρα όπως και η εβδομάδα… χωρισμένη σε δύο εποχές!

Η άνοιξη αποφάσισε να μας δείξει το πιο άστατο πρόσωπό της, θυμίζοντας κάτι από «48ωρα παράσιτα» στο ημερολόγιο. Βρισκόμαστε σε μια φάση όπου το κοντομάνικο παλεύει με το μπουφάν και οι ομπρέλες θαλάσσης —που κάποιοι προνοητικοί γέμισαν το περασμένο Σαββατοκύριακο— δίνουν τη θέση τους στις ομπρέλες βροχής. Το σίγουρο θετικό αυτής της ψυχρής εισβολής είναι ότι θα «κάτσει» επιτέλους η γύρη, που βρίσκεται στις δόξες της, δίνοντας μια ανάσα στους αλλεργικούς. Η χώρα σήμερα είναι κυριολεκτικά χωρισμένη στα δύο, με τον Βορρά να βρίσκεται ήδη σε φθινοπωρινό κλοιό και τον Νότο να διατηρεί ακόμα ψήγματα ανοιξιάτικης ζέστης πριν την αυριανή γενικευμένη πτώση.

Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός έχει ξεκινήσει ήδη με βροχές και τοπικά έντονες μπόρες στη Μακεδονία και τη Θράκη, φαινόμενα που θα επιμείνουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στην υπόλοιπη χώρα το ξεκίνημα ήταν αίθριο, όμως από το μεσημέρι και μετά οι νεφώσεις θα πυκνώσουν και θα φέρουν τοπικές βροχές, μπόρες και σποραδικές καταιγίδες στην Ήπειρο, το βόρειο Ιόνιο, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, τη Στερεά και το βορειοανατολικό Αιγαίο. Στην υπόλοιπη νότια Ελλάδα ο καιρός θα παραμείνει σχεδόν αίθριος με παροδικές μόνο νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί στα βόρεια και δυτικοί-νοτιοδυτικοί στην υπόλοιπη χώρα έως 6 μποφόρ, ενώ μέχρι το βράδυ οι βοριάδες θα επικρατήσουν παντού με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία αντικατοπτρίζει απόλυτα αυτόν τον διχασμό. Στη Θράκη και το βόρειο Αιγαίο ο υδράργυρος θα περιοριστεί στους 13 με 15 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα θα κυμανθεί μεταξύ 18 και 21 βαθμών, ενώ στην ανατολική Στερεά, την Αργολίδα, τη Λακωνία και την Κρήτη θα φτάσει ακόμα και τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική το ξεκίνημα είναι καλό και αίθριο, όμως από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις με βροχές, μπόρες και πιθανές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα είναι αρχικά νότιοι και αργότερα βορειοανατολικοί έως 4 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 23 με 24 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη ο ήλιος θα παραμείνει κρυμμένος πίσω από εκτεταμένες νεφώσεις, με βροχές και μπόρες όλη μέρα, βοριάδες αρχικά έως 5 μποφόρ που αργότερα θα στραφούν σε νοτιάδες πιο εξασθενημένους και κρύο που δεν θα επιτρέψει στο θερμόμετρο να ξεπεράσει τους 14 βαθμούς.

Από αύριο Πέμπτη, οι ψυχρές αέριες μάζες θα επεκταθούν σε όλη την επικράτεια, φέρνοντας αισθητή πτώση της θερμοκρασίας κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και βροχές σχεδόν παντού.

Πότε φτιάχνει όμως ο καιρός; Η βελτίωση ξεκινά σταδιακά από την Παρασκευή και το Σάββατο, όπου οι βροχές θα περιοριστούν στο νότιο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα επανέλθει στους φυσιολογικούς 20 βαθμούς. Η Κυριακή φαίνεται να είναι η μέρα της ολικής επαναφοράς με ήλιο και ζέστη που θα αγγίξει τους 25 βαθμούς. Υπομονή μέχρι να σταματήσει αυτή η θερμοκρασιακή τραμπάλα. Είναι η εποχή που ο χειμώνας δίνει την τελευταία του μάχη με το καλοκαίρι, μέχρι το δεύτερο να επικρατήσει ολοκληρωτικά.

Θεσσαλονίκη: Σάλος με το πρόστιμο του Δήμου στους μουσικούς του δρόμου – «Μας έκαναν να αισθανθούμε ότι κάνουμε κάτι εγκληματικό»

Κρήτη: 56χρονη εντοπίστηκε απαγχονισμένη σε παράπηγμα – Ήταν άστεγη

Θεσσαλονίκη: Καταδίκη εκπαιδευτικού για σεξουαλικό υπαινιγμό σε μαθήτριά του