Θεσσαλονίκη: Σάλος με το πρόστιμο του Δήμου στους μουσικούς του δρόμου – «Μας έκαναν να αισθανθούμε ότι κάνουμε κάτι εγκληματικό»

Αντιδράσεις προκάλεσε η κίνηση της Δημοτικής Αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη να επιβάλλει πρόστιμο 300 ευρώ σε μουσικούς που έπαιζαν στη Νέα Παραλία.

«Μας έκαναν να αισθανθούμε ότι κάνουμε κάτι το εγκληματικό» δήλωσαν οι νεαροί μουσικοί που καλούνται να πληρώσουν το πρόστιμο.

Όπως εξήγησαν τα μέλη του συγκροτήματος Yilturum μιλώντας στο OPEN το πρόστιμο ήρθε χωρίς την παραμικρή προειδοποίηση από το κλιμάκιο της Δημοτικής Αστυνομίας, ενώ τόνισαν ότι μετά τις αντιδράσεις, θα συναντηθούν με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο της Θεσσαλονίκης.

«Συσπειρώθηκε ο κόσμος, προσπάθησε να αποτρέψει την αστυνομία» είπε από την πλευρά του ο Γιώργος Κελεσίδης, λέγοντας ότι οι πολίτες δέχτηκαν απειλές ότι παρεμποδίζουν τον αστυνομικό έλεγχο, με φράσεις όπως «μήπως θέλετε να σας γράψουμε και εσάς;».

Όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media, τα μέλη του συγκροτήματος ενημέρωσαν το κοινό που είχε συγκεντρωθεί στο σημείο για το πρόστιμο που τους επιβλήθηκε.

Παρά την εξέλιξη αυτή, δήλωσαν ότι σκοπεύουν να συνεχίσουν να παίζουν μουσική στον δρόμο.

Μιλώντας στο «parallaxi» η τραγουδοποιός Ευαγγελία Μπότση σημείωσε:

«Χθες το απόγευμα (19/4) βρισκόμασταν στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, στον Λευκό Πύργο συγκεκριμένα, και παίζαμε μουσική με ενισχυτές και μικρόφωνο. Το κλίμα ήταν πολύ όμορφο, όλα κυλούσαν ήρεμα, μέχρι που εμφανίστηκαν δύο όργανα της Δημοτικής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης και μας διέταξαν να κλείσουμε ενισχυτές και μικρόφωνο, για να μην ακούσει ο κόσμος γύρω μας τι θα μας έλεγαν. Χωρίς να έχει προηγηθεί λοιπόν καμία απολύτως προειδοποίηση, μας ανακοινώνουν πως θα μας κόψουν πρόστιμο 300 ευρώ. Κανονικά θα μας έκοβαν πρόστιμο 600 ευρώ. Απ’ ότι φαίνεται είναι παράνομο πλέον ακόμα και το να τραγουδάς με μικρόφωνο στην παραλιακή. Όπως είπαν και οι ίδιοι, η μικροφωνική στη παραλιακή έχει απαγορευτεί εδώ και μήνες. Εμείς δε γνωρίζαμε τίποτα τέτοιο, γιατί όλη την ώρα βλέπαμε μουσικούς του δρόμου στη παραλιακή».

Τι λέει ο Δήμος Θεσσαλονίκης

«Ως δημοτική αρχή είμαστε υπέρ των συστάσεων και όχι υπέρ των προστίμων. Δεν είναι στις προτεραιότητές μας να λειτουργούμε τιμωρητικά. Στο πλαίσιο αυτό, μου ζητήθηκε από το δήμαρχο, Στέλιο Αγγελούδη, να καλέσω στο γραφείο μου τους δύο μουσικούς και να συζητήσω μαζί τους για τα όσα διαδραματίστηκαν» επισήμανε σε δήλωσή του ο αντιδήμαρχος Προστασίας Κοινοχρήστων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας του δήμου Θεσσαλονίκης, Γιώργος Δημαρέλος, σχετικά με το πρόστιμο που επιβλήθηκε στους μουσικούς του δρόμου.

Όπως αναφέρει ο Γιώργος Δημαρέλος ο συνωστισμός μικροφωνικών εγκαταστάσεων σε όλο το μήκος του παραλιακού μετώπου της Θεσσαλονίκης, έπειτα από σωρεία καταγγελιών από πολίτες, οδήγησε τη διοίκηση στη σύνταξη και εφαρμογή μιας νέας Κανονιστικής ώστε να μπει τάξη στην άναρχη κατάσταση. «Πρέπει να καταστεί σαφές πως κανείς δεν βάζει εμπόδια στη μουσική, απαγορεύεται, όμως, η χρήση μικροφωνικών εγκαταστάσεων», σημειώνει ο αντιδήμαρχος.

Προσθέτει πως το επόμενο χρονικό διάστημα θα απευθύνει πρόσκληση σε μουσικούς του δρόμου ώστε να εργαστούν όλοι για τη δημιουργία μιας βάση δεδομένων και στη συνέχεια, θα εκπονηθεί από κοινού ένα συγκεκριμένο πλαίσιο σχετικά με την άσκηση της μουσικής στο δρόμο.

