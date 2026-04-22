Θεσσαλονίκη: Ο δήμος «παίρνει πίσω» το πρόστιμο των 300 ευρώ στους Yilturum – «Δικαιωθήκαμε» (video)

Ανακαλείται το πρόστιμο των 300 ευρώ που επιβλήθηκε στους μουσικούς του συγκροτήματος Yilturum επειδή έπαιζαν μουσική στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης.

Οι δύο μουσικοί συναντήθηκαν χθες με τον Γιώργο Δημαρέλο, αντιδήμαρχο Προστασίας Κοινοχρήστων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας, ο οποίος τους ενημέρωσε να προχωρήσουν σε ένσταση -καθώς δεν υπήρξε σύσταση- και έπειτα το πρόστιμο θα αποσυρθεί.

«Δικαιωθήκαμε, αλλά δεν θα σταματήσουμε εδώ»

Όπως λένε οι ίδιοι, «είναι ευκαιρία όσο υπάρχει ακόμη τριβή γύρω απ’ το θέμα σαν καλλιτέχνες να συσπειρωθούμε και να επικοινωνούμε μεταξύ μας, αγωνιζόμενοι για τα δικαιώματά μας ως performers και κυρίως για την ελευθερία της τέχνης».

«Είμαστε υπέρ των συστάσεων και όχι υπέρ των προστίμων» – Τι λέει ο δήμος Θεσσαλονίκης

«Ως δημοτική αρχή είμαστε υπέρ των συστάσεων και όχι υπέρ των προστίμων. Δεν είναι στις προτεραιότητές μας να λειτουργούμε τιμωρητικά.

Στο πλαίσιο αυτό, μου ζητήθηκε από το δήμαρχο, Στέλιο Αγγελούδη, να καλέσω στο γραφείο μου τους δύο μουσικούς και να συζητήσω μαζί τους για τα όσα διαδραματίστηκαν» επισήμανε σε δήλωσή του ο αντιδήμαρχος Προστασίας Κοινοχρήστων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας του δήμου Θεσσαλονίκης, Γιώργος Δημαρέλος, σχετικά με το πρόστιμο ύψους 300 ευρώ που επιβλήθηκε στους μουσικούς του δρόμου.

Όπως αναφέρει ο Γιώργος Δημαρέλος ο συνωστισμός μικροφωνικών εγκαταστάσεων σε όλο το μήκος του παραλιακού μετώπου της Θεσσαλονίκης, έπειτα από σωρεία καταγγελιών από πολίτες, οδήγησε τη διοίκηση στη σύνταξη και εφαρμογή μιας νέας Κανονιστικής ώστε να μπει τάξη στην άναρχη κατάσταση. «Πρέπει να καταστεί σαφές πως κανείς δεν βάζει εμπόδια στη μουσική, απαγορεύεται, όμως, η χρήση μικροφωνικών εγκαταστάσεων», σημειώνει ο αντιδήμαρχος.

Προσθέτει πως το επόμενο χρονικό διάστημα θα απευθύνει πρόσκληση σε μουσικούς του δρόμου ώστε να εργαστούν όλοι για τη δημιουργία μιας βάση δεδομένων και στη συνέχεια, θα εκπονηθεί από κοινού ένα συγκεκριμένο πλαίσιο σχετικά με την άσκηση της μουσικής στο δρόμο.

