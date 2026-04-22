Χαϊδάρι: Αχτίδα αισιοδοξίας από την αξονική τομογραφία για την 13χρονη μαθήτρια – «Δεν έδειξε κάτι μη αναστρέψιμο» (video)

Μάχη για τη ζωή της συνεχίζει να δίνει σε ΜΕΘ του «Αγία Σοφία» η 13χρονη μαθήτρια, η οποία έπεσε τη Δευτέρα (20/4) από μπαλκόνι 1ου ορόφου στο 7ο Γυμνάσιο στο Χαϊδάρι.

Η κατάστασή της παραμένει κρίσιμη, καθώς οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που υπέστη ήταν βαρύτατες, όμως οι γιατροί είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι για την πορεία της υγείας του.

Σύμφωνα με τον διευθυντή της Νευροχειρουργικής Κλινικής Παίδων «Αγία Σοφία», Δημήτρη Παναγόπουλο, η αξονική τομογραφία της 13χρονης δεν έδειξε κάτι το μη αναστρέψιμο.

«Είναι πολύ βαριά αυτή τη στιγμή, εννοείται ότι παλεύει για τη ζωή της», πρόσθεσε.

Ο διευθυντής της Νευροχειρουργικής αποκάλυψε επίσης ότι, κατά τη διάρκεια του πολύωρου χειρουργείου, οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να την κρατήσουν στη ζωή αντιμετωπίζοντας μεταξύ άλλων τις απανωτές ανακοπές που υπέστη η ανήλικη.

Ο Δημήτρης Παναγόπουλος τόνισε ότι η μαθήτρια «ήταν 50 λεπτά σε ανακοπή και ανατάχθηκε έπειτα από 55 λεπτά προσπάθειας από τους αναισθησιολόγους και τους καρδιολόγους μας».

Αναπάντητα ερωτήματα για τις συνθήκες της πτώσης

Την ίδια ώρα, οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα, παραμένουν υπό διερεύνηση.

Μαθητές κατέθεσαν ότι την είδαν να κάθεται πάνω στο προστατευτικό κάγκελο του μπαλκονιού, όταν ξαφνικά την είδαν να πέφτει στο κενό.

Συμμαθητής της που βρίσκονταν δίπλα της τη στιγμή του ατυχήματος, παραμένει συγκλονισμένος. «Ήμουν μπροστά στο περιστατικό, είμαι σε σοκ. Δεν έκατσε για πολλή ώρα στην κουπαστή, έβαλε το πόδι της πάνω στο κάγκελο, άφησε τα χέρια της και έπεσε με το κεφάλι», ανέφερε.

Η διευθύντρια του σχολείου ανέφερε σε τηλεοπτικό σταθμό ότι η μαθήτρια δεν καθόταν πάνω στην κουπαστή. «Κάτι άκουσα ότι καθόταν πάνω στην κουπαστή. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Υπάρχει μαντράκι, υπάρχει προστατευτική κουπαστή, είναι μια χαρά στη θέση της. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε κάτι κατασκευαστικό εδώ», είπε η ίδια.

Επίσης, επικαλούμενη τη μαρτυρία της νοσηλεύτριας του σχολείου, δήλωσε ότι η άτυχη έπεσε από το μπαλκόνι με το κεφάλι. «Η νοσηλεύτρια έσπευσε αμέσως και είδε ότι το κοριτσάκι δεν είχε τις αισθήσεις του. Πήγε και το ΕΚΑΒ άμεσα», τόνισε.

Να σημειωθεί ότι ψυχολόγοι και και άλλοι ειδικοί από τις κοινωνικές υπηρεσίες, βρέθηκαν στο 7ο Γυμνάσιο στο Χαϊδάρι για να στηρίξουν τους αυτόπτες μάρτυρες του σοκαριστικού ατυχήματος μέσα στο σχολικό περιβάλλον.

