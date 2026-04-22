Θεσσαλονίκη: Εμπρησμός σταθμευμένου ΙΧ τα ξημερώματα

Εμπρηστική ενέργεια σε Ι.Χ. αυτοκίνητο καταγράφηκε γύρω στις 3.30 τα ξημερώματα, στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης στη συμβολή των οδών Γληνού και Σπάρτακου.
Σύμφωνα με την αστυνομία, άγνωστος προσέγγισε το όχημα που ήταν σταθμευμένο και τοποθετώντας πλάκες παραφίνης στο πίσω αριστερό ελαστικό και έβαλε φωτιά.
Η άμεση επέμβαση των αστυνομικών απέτρεψε την επέκταση της πυρκαγιάς, καθώς κατάφεραν να τη σβήσουν με πυροσβεστήρα.
Στο σημείο μετέβησαν και δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Από το συμβάν προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο, ενώ την προανάκριση ανέλαβε η Πυροσβεστική.
