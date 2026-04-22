search
ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 11:40
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.04.2026 10:04

Θεσσαλονίκη: Ακινητοποιήθηκε τρένο στη Σκύδρα – Χτύπησε ζώο στις γραμμές, υπέστη βλάβη στη μηχανή

TRAIN NEW

Βλάβη στο μπροστινό τμήμα της μηχανής υπέστη η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1732 (Έδεσσα – Θεσσαλονίκη), η οποία ακινητοποιήθηκε στις 07:36 μετά τον σταθμό της Σκύδρας, κατόπιν πρόσκρουσης με ζώο που κινούνταν εντός της σιδηροδρομικής γραμμής, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train.

Η ανακοίνωση

«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1732 (Έδεσσα – Θεσσαλονίκη) ακινητοποιήθηκε στις 07:36 μετά τον σταθμό της Σκύδρας, κατόπιν πρόσκρουσης με ζώο που κινούνταν εντός της σιδηροδρομικής γραμμής, με συνέπεια να υποστεί βλάβη το μπροστινό τμήμα της μηχανής.

Μετά από ενέργειες του προσωπικού της εταιρείας, στις 08:16, πραγματοποιήθηκε μερική αποκατάσταση της βλάβης επιτόπου. Η αμαξοστοιχία επέστρεψε με ασφάλεια έως τον σταθμό της Σκύδρας, όπου έχουν ήδη διατεθεί λεωφορεία της Hellenic Train για τη μεταφορά των 10 επιβατών στον τελικό τους προορισμό με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο.

Καθ΄ όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το προσωπικό της εταιρείας παρείχε συνεχή ενημέρωση στους επιβάτες.

Η Hellenic Train καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και ευχαριστεί τους επιβάτες για την κατανόηση».

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ploio2 new
kafsima_aftokinito_2204_1920-1080_new
ADOMNIS PLEVRIS NEW
LauraKovesi2204
ploia-apergia
Δείτε όλες τις ειδήσεις
benitez
dimitris_markopoulos_new
voridis – siakantaris- arvanitis – sxoinas – new
pliromi-kinito-karta
gmos-234
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

