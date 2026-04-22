«Υπήρχαν τσακωμοί πριν χωρίσουν, αλλά δεν είχαμε παρατηρήσει ανησυχητικά σημάδια», λέει ο γιος της Ελευθερίας Γιακουμάκη

Κορυφώνεται η αγωνία για την εξαφάνιση της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη. Ο 39χρονος πρώην σύντροφός της εντοπίστηκε χθες νεκρός, κοντά στην περιοχή όπου είχε καταγραφεί το στίγμα του κινητού της.

Ο γιος της εξήγησε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ότι η αδελφή του βρήκε το πρωί της 19ης Απριλίου ένα σημείωμα που τους έγραφε ότι θα πάει μία βόλτα με το αυτοκίνητο και δεν θα καθυστερήσει.

«Αρχίσαμε και την παίρναμε. Το απόγευμα λάβαμε ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα από το κινητό της μητέρας μας ότι θα μας καλέσει μετά και δεν υπήρχε καμία επαφή».

Ο γιος της Ελευθερίας Γιακουμάκη είπε ότι υπήρχαν εντάσεις στη σχέση της με τον 39χρονο. «Ήταν μία σχέση που είχε εντάσεις. Υπήρχαν κάποιοι τσακωμοί πριν χωρίσουν. Δεν είχα παρατηρήσει ανησυχητικά σημάδια».

Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι ο 39χρονος έχει κάποια εμπλοκή στην εξαφάνιση της είπε «Μετά από αυτά που έγιναν όλα μπορούμε να τα πιστεύουμε. Όλα είναι πιθανά».

Οι τελευταίες κινήσεις του 39χρονου

Η αστυνομία προσπαθεί να χαρτογραφήσει τις κινήσεις του 39χρονου την ημέρα της εξαφάνισης της Ελευθερίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν συλλέξει πήρε ταξί από την περιοχή των Αθανάτων στο Ηράκλειο, κάτι που αποκαλύπτεται από υλικό καμερών ασφαλείας που είναι ήδη στα χέρια των Αρχών.

Μάλιστα, έχει εντοπιστεί ο οδηγός ταξί, ο οποίος έχει δώσει περιγραφή της διαδρομής που ακολούθησε με τον πελάτη του. Η έρευνα εστιάζεται στην περιοχή των Αθανάτων, όπως και στην περιοχή όπου βρίσκεται το ξωκλήσι όπου αυτοπυροβολήθηκε χθες με καραμπίνα ο 39χρονος. Οι αστυνομικοί ελέγχουν πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες ο 39χρονος είχε επιδιώξει μετά το χωρισμό επαφές με την 43χρονη.

Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, των ΕΚΑΜ και της ΕΜΟΔΕ, σε συνεργασία με την 3η ΕΜΑΚ, επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή, αξιοποιώντας ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους και drone, προκειμένου να καλυφθεί κάθε πιθανό σημείο ενδιαφέροντος. Οι έρευνες πραγματοποιούνται εξονυχιστικά, με τις αρχές να εξετάζουν κάθε εύρημα που εντοπίζεται στο πεδίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε εξωκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα, κοντά στο σημείο των ερευνών, εντοπίστηκαν ένα πακέτο τσιγάρα και μία θήκη όπλου, τα οποία έχουν συλλεχθεί και εξετάζονται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν σχετίζονται με την εξαφάνιση και τον θάνατο του 39χρονου.

Όταν κλήθηκε την Δευτέρα για κατάθεση ως ύποπτος υποστήριξε ότι δεν γνωρίζει που είναι η Ελευθερία Γιακουμάκη. Παρότι οι αστυνομικοί τον πίεσαν για να τους πει εάν γνωρίζει οτιδήποτε εκείνος επέμενε να αρνείται οποιαδήποτε σχέση με την υπόθεση. Έτσι αφέθηκε ελεύθερος και έβαλε την επομένη τέλος στη ζωή του, πριν δώσει συμπληρωματική κατάθεση.

