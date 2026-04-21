ΤΡΙΤΗ 21.04.2026 22:18
21.04.2026 20:37

Το σημείο όπου βρέθηκε νεκρός ο σύντροφος της Ελευθερίας Γιακουμάκη (Video)

Εξαφανισμένη παραμένει για τρίτη ημέρα η Ελευθερίας Γιακουμάκη από τις Δαφνές Ηρακλείου. Ο πρώην σύντροφος της νωρίτερα εντοπίστηκε νεκρός σε ξωκλήσι στο χωριό του Προφήτη Ηλία.

Την περιοχή έχουν αποκλείσει αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο βρίσκεται και ιατροδικαστής. Ο 38χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του με όπλο.

Το ζευγάρι χώρισε πριν από δύο μήνες. Ο 38χρονος είχε προσαχθεί για την εξαφάνιση της πρώην συντρόφου του, αλλά αφέθηκε ελεύθερος. Έφερε γρατζουνιές στο σώμα του, τις οποίες απέδωσε σε πτώση από μηχανάκι. H 43χρονη είναι μητέρα τριών παιδιών και πρόσφατα είχα χάσει τον πατέρα της.

«Ήταν ένας φυσιολογικός χωρισμός. Δεν μάλωσαν και οι δύο άνθρωποι είναι οικογενειάρχες», τόνισε ο μεγαλύτερος γιος της.

Η τύχη της Ελευθερίας Γιακουμάκη αγνοείται από την Κυριακή, 19 Απριλίου, όταν έφυγε από το σπίτι της στις Δαφνές οδηγώντας το αυτοκίνητό της και από τότε δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Λίγες ώρες αργότερα, και συγκεκριμένα μετά τη 1 τα ξημερώματα της 20ής Απριλίου, ο γιος της προχώρησε σε επίσημη δήλωση εξαφάνισης. Όπως ανέφερε, η τελευταία επικοινωνία τους έγινε στις 19:00 της ίδιας ημέρας, όταν εκείνη του έστειλε μήνυμα γράφοντας «θα σου τηλεφωνήσω αργότερα», κάτι που τελικά δεν συνέβη. Στην αστυνομική αναφορά υπογραμμίζεται, επίσης, ότι η 43χρονη δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, ούτε υπήρχε ιστορικό ψυχιατρικών ή ψυχολογικών ζητημάτων.

Οι Αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, ενώ το «Χαμόγελο του Παιδιού» εξέδωσε Missing Alert έπειτα από αίτημα της οικογένειας, εκτιμώντας ότι ενδέχεται να υπάρχουν λόγοι που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή της.

