Εξαφάνιση στην Κρήτη: Αυξάνεται η αγωνία για την τύχη της 43χρονης – Θρίλερ με την αυτοκτονία του πρώην συντρόφου της

Σε πραγματικό θρίλερ έχει μετατραπεί πλέον η εξαφάνιση της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, μητέρας τριών παιδιών, που αγνοείται από το πρωί της Κυριακής στην Κρήτη. Όσο περνούν οι ώρες, η υπόθεση παίρνει δραματική τροπή, με την αυτοκτονία του πρώην συντρόφου της να ρίχνει βαριά σκιά και να εντείνει τα ερωτήματα.

Η μαρτυρία του γιου

Οι Αρχές «χτενίζουν» την περιοχή, όπου βρέθηκε νεκρός ο πρώην σύντροφός της, με κάθε διαθέσιμο μέσο, ενώ η οικογένεια ζει έναν εφιάλτη, αναζητώντας απαντήσεις και κυρίως ένα σημάδι ζωής. Ο γιος της 43χρονης, μιλώντας στο Action24, περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές πριν την εξαφάνιση της μητέρας της. «Άφησε ένα σημείωμα στην κουζίνα ότι πάει μια βόλτα με το αυτοκίνητο και θα επιστρέψει σύντομα. Το είχε ξανακάνει, αλλά πάντα είχαμε επικοινωνία. Αυτή τη φορά… τίποτα», είπε.

«Όσα άτομα είχαν επαφή με τη μητέρα μου, όπως κι εμείς, ήταν πριν το βράδυ του Σαββάτου, γιατί το βράδυ Σαββάτου εμείς ήμασταν στο σπίτι όλοι μαζί εδώ. Αυτό είναι που μας έχει προβληματίσει, γιατί δεν υπήρξε κάποια παράξενη συμπεριφορά, ούτε να είναι αγχωμένη με κάτι ή να νιώθει άβολα», συμπλήρωσε.

Η υπόθεση πήρε δραματική τροπή όταν ο 39χρονος πρώην σύντροφός της εντοπίστηκε χθες νεκρός, κοντά στην περιοχή όπου είχε καταγραφεί το στίγμα του κινητού της. Λίγη ώρα πριν μεταβεί στο Αστυνομικό Τμήμα για να δώσει συμπληρωματική κατάθεση για την εξαφάνιση της 43χρονης ο 39χρονος έδωσε τέλος στη ζωή του έξω από εκκλησία στις Δαφνές Ηρακλείου.

«Ο χωρισμός ήταν φυσιολογικός»

Αστυνομικές πηγές εξηγούν ότι είχε αποφασιστεί να δώσει χθες Τρίτη εκ νέου εξηγήσεις για το που βρισκόταν την Κυριακή, καθώς η πολύωρη κατάθεση που είχε δώσει μία ημέρα νωρίτερα άφησε πολλά «κενά». Κυρίως λόγω του ότι ο 39χρονος έφερε γρατζουνιές στο πρόσωπο και στα χέρια. Είχε δηλαδή σημάδια που θα μπορούσαν να προκληθούν σε καυγά. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι είχε ένα ατύχημα με το μηχανάκι.

Ο γιος της Ελευθερίας αναφορικά με τον χωρισμό τους ανέφερε πως είχαν χωρίσει πριν δύο με τρεις μήνες περίπου. «Ο χωρισμός ήταν φυσιολογικός, δεν χρειάστηκε να μπούμε στη μέση εμείς, δεν υπήρξε κάποιος τσακωμός, κάποιος καυγάς έντονος. Στεναχωρημένοι δεν ήταν, γιατί ήταν ένας λογικός χωρισμός. Δηλαδή είχαν κατάλαβαν οι άνθρωποι ότι απλά δεν ταιριάζουν και προχώρησαν τη ζωή τους δηλαδή. Και ο σύντροφός της μετά από λίγο διάστημα μάθαμε ότι είχε νέα σχέση», είπε.

Προσέθεσε, δε, ότι πλέον έχει αρνητικές σκέψεις για την τύχη της μητέρας του. «Από τη στιγμή τώρα που έγινε και αυτό με την αυτοκτονία του πρώην συντρόφου της μητέρας μου, έχω αρχίσει τώρα να σκέφτομαι και λίγο αρνητικά. Εγώ το μόνο που θέλω να ξέρω είναι να δω από τη μητέρα μου ένα σημάδι ζωής», είπε.

Οι τελευταίες κινήσεις του 39χρονου

Οι αστυνομικοί εστιάζουν πλέον την έρευνά τους στις τελευταίες κινήσεις του 39χρονου, θεωρώντας ότι η αυτοκτονία του μπορεί να έχει σχέση με την εξαφάνιση της Ελευθερίας Γιακουμάκη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ερευνητές έχουν ήδη χαρτογραφήσει κάποιες κινήσεις του την Κυριακή, δηλαδή την ημέρα της εξαφάνισης της 43χρονης. Ο 39χρονος πήρε ταξί από την περιοχή των Αθανάτων στο Ηράκλειο, κάτι που αποκαλύπτεται από υλικό καμερών ασφαλείας που είναι ήδη στα χέρια των Αρχών.

Μάλιστα, έχει εντοπιστεί ο οδηγός ταξί, ο οποίος έχει δώσει περιγραφή της διαδρομής που ακολούθησε με τον πελάτη του. Η έρευνα εστιάζεται στην περιοχή των Αθανάτων, όπως και στην περιοχή όπου βρίσκεται το ξωκλήσι όπου αυτοπυροβολήθηκε χθες με καραμπίνα ο 39χρονος. Οι αστυνομικοί ελέγχουν πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες ο 39χρονος είχε επιδιώξει μετά το χωρισμό επαφές με την 43χρονη.

Ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, των ΕΚΑΜ και της ΕΜΟΔΕ, σε συνεργασία με την 3η ΕΜΑΚ, επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή, αξιοποιώντας ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους και drone, προκειμένου να καλυφθεί κάθε πιθανό σημείο ενδιαφέροντος. Οι έρευνες πραγματοποιούνται εξονυχιστικά, με τις αρχές να εξετάζουν κάθε εύρημα που εντοπίζεται στο πεδίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε εξωκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα, κοντά στο σημείο των ερευνών, εντοπίστηκαν ένα πακέτο τσιγάρα και μία θήκη όπλου, τα οποία έχουν συλλεχθεί και εξετάζονται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν σχετίζονται με την εξαφάνιση και τον θάνατο του 39χρονου.

Όταν κλήθηκε την Δευτέρα για κατάθεση ως ύποπτος υποστήριξε ότι δεν γνωρίζει που είναι η Ελευθερία Γιακουμάκη. Παρότι οι αστυνομικοί τον πίεσαν για να τους πει εάν γνωρίζει οτιδήποτε εκείνος επέμενε να αρνείται οποιαδήποτε σχέση με την υπόθεση. Έτσι αφέθηκε ελεύθερος και έβαλε την επομένη τέλος στη ζωή του, πριν δώσει συμπληρωματική κατάθεση.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η γυναίκα αποχώρησε από το σπίτι της στις Δαφνές το πρωί της Κυριακής, οδηγώντας το αυτοκίνητό της και ακολουθώντας πορεία προς τις Αρχάνες. Έκτοτε δεν έδωσε κανένα σημείο ζωής, ενώ για ώρες δεν απαντούσε στις κλήσεις των παιδιών της. Η εξαφάνισή της δηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της ίδιας ημέρας από τον μεγαλύτερο γιο της στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα.

Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των ερευνών παίζει και υλικό από κάμερες ασφαλείας, το οποίο φέρεται να καταγράφει τις τελευταίες κινήσεις της 43χρονης. Σύμφωνα με όσα έχουν προκύψει, η γυναίκα εθεάθη να αποχωρεί από την οικία της περίπου στις 11:02 το πρωί, κινούμενη προς το Ηράκλειο, ενώ στη συνέχεια τα ίχνη της χάνονται.

Από την πλευρά του, ο αδελφός της περιγράφει ένα κλίμα έντονης ανησυχίας, επισημαίνοντας ότι στο παρελθόν, ακόμη και όταν έλειπε για ώρες, φρόντιζε πάντα να ενημερώνει τους οικείους της. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο παρελθόν της με τον πρώην σύζυγό της, σημειώνοντας ότι, παρά τις παλαιότερες εντάσεις και τις δικαστικές διαμάχες, το τελευταίο διάστημα δεν υπήρχαν σοβαρά προβλήματα.

