ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 13:48
22.04.2026 12:44

Κοζάνη: Εργατικό ατύχημα με τρεις τραυματίες – Κόπηκαν τα συρματόσχοινα μηχανήματος

22.04.2026 12:44
Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, 22 Απριλίου στο Νότιο Πεδίο της ΔΕΗ στην Κοζάνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, κατά τη διάρκεια εργασιών για την αποκατάσταση μηχανολογικής βλάβης σε αποθέτη, κόπηκαν συρματόσχοινα του μηχανήματος, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα (εργολαβικοί εργαζόμενοι).

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως οι δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν στο πρόσωπο, ενώ ο ένας υπέστη τραυματισμό στο πόδι.

Άμεσα κινητοποιήθηκε ασθενοφόρο της ΔΕΗ, το οποίο μετέφερε τους τραυματίες στο νοσοκομείο για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας.

Οι τραυματίες είχαν τις αισθήσεις τους και κατά πληροφορίες δεν απειλείται η ζωή τους.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.

ΕΛΛΑΔΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 13:48
ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Εντολή για βίαιη προσαγωγή μαρτύρων στη δίκη για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου

ΥΓΕΙΑ

Σύγχρονη αντιμετώπιση υψηλής μυωπίας και άλλων διαθλαστικών προβλημάτων – Τι είναι οι ICL φακικοί ενδοφακοί και ποια τα πλεονεκτήματά τους

ΜΟΥΣΙΚΗ

«Η Ιεροτελεστία της Άνοιξης» στο Θέατρο Σφενδόνη – Σε χορογραφία Κώστα Τσιούκα

