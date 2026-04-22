Κοζάνη: Εργατικό ατύχημα με τρεις τραυματίες – Κόπηκαν τα συρματόσχοινα μηχανήματος

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, 22 Απριλίου στο Νότιο Πεδίο της ΔΕΗ στην Κοζάνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, κατά τη διάρκεια εργασιών για την αποκατάσταση μηχανολογικής βλάβης σε αποθέτη, κόπηκαν συρματόσχοινα του μηχανήματος, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα (εργολαβικοί εργαζόμενοι).

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως οι δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν στο πρόσωπο, ενώ ο ένας υπέστη τραυματισμό στο πόδι.

Άμεσα κινητοποιήθηκε ασθενοφόρο της ΔΕΗ, το οποίο μετέφερε τους τραυματίες στο νοσοκομείο για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας.

Οι τραυματίες είχαν τις αισθήσεις τους και κατά πληροφορίες δεν απειλείται η ζωή τους.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.

Διαβάστε επίσης:

