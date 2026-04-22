Ζάκυνθος: Χειροπέδες σε 33χρονο που γρονθοκόπησε την πρώην του και προσπάθησε να χτυπήσει αστυνομικούς με το αμάξι

Στη σύλληψη ενός άνδρα 33 ετών, προχώρησαν χθες άνδρες της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ζακύνθου.

Ο συλληφθείς αναζητούνταν από τη Δευτέρα το απόγευμα, όταν και έγινε εις βάρος του καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία από την πρώην σύντροφό του.

Η 43χρονη κάλεσε την αστυνομία καταγγέλλοντας τον 33χρονο ότι την εξύβρισε, την απείλησε και την γρονθοκόπησε, μέσα στο σπίτι της στο Καλλιτέρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Ζακύνθου, όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, ο 33χρονος κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους, καθώς αποπειράθηκε να τους χτυπήσει με το όχημά του, καταφέρνοντας έτσι να διαφύγει.

Τελικά, συνελήφθη μία μέρα μετά, το απόγευμα της Τρίτης.

