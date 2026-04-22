Νέα Ιωνία: Οδηγός απείλησε με όπλο υπαλλήλους καθαριότητας επειδή του χτύπησαν το ΙΧ με τον κάδο

Ένα απίστευτο περιστατικό, που συνέβη κατά τη νυχτερινή βάρδια, κατήγγειλε σήμερα υπάλληλος της καθαριότητας στη Νέα Ιωνία, με την ΕΛ.ΑΣ. να ερευνά ήδη την υπόθεση.

Σύμφωνα με τον 43χρονο υπάλληλο καθαριότητας, στις 4.40 στην οδό Βοσπόρου, στη Ν. Ιωνία και ενώ βρισκόταν στο απορριμματοφόρο, τους προσέγγισε νεαρό άτομο.

Αρχικά, ο νεαρός τους επιτέθηκε φραστικά, ενώ στη συνέχεια τους έδειξε όπλο που είχε στη ζώνη του.

Όπως υποστήριξε του είχαν χτυπήσει το αυτοκίνητό του με κάδο απορριμμάτων.

Στη συνέχεια ο νεαρός επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητο του – το οποίο σημειωτέον – ήταν χωρίς πινακίδες, και διέφυγε με υψηλή ταχύτητα.

Σοκ στη Χαλκίδα: Ηλικιωμένη κατήγγειλε την κόρη και τον σύντροφό της για βασανιστήρια

Θεσσαλονίκη: Ακινητοποιήθηκε τρένο στη Σκύδρα – Χτύπησε ζώο στις γραμμές, υπέστη βλάβη στη μηχανή

Χαϊδάρι: Αχτίδα αισιοδοξίας από την αξονική τομογραφία για την 13χρονη μαθήτρια – «Δεν έδειξε κάτι μη αναστρέψιμο» (video)