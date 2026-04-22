Παράσυρση στη Λιοσίων: Αποσωληνώθηκε η 16χρονη – «Φαίνεται ότι κέρδισε τη μάχη για τη ζωή»

Αποσωληνώθηκε χθες το βράδυ η 16χρονη μαθήτρια που είχε παρασύρει ο συνομήλικος της Σουδανός οδηγός μηχανής και την εγκατέλειψε στην Λ. Λιοσίων πριν από λίγες ημέρες.

Το κορίτσι αναπνέει κανονικά, αντιλαμβάνεται τους γονείς της και ταυτόχρονα έχει κίνηση που είναι σημαντικό, όπως ενημερώνει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) Μιχάλης Γιαννάκος.

«Ευχάριστα τα νέα για το 16χρονο κορίτσι που παρασύρθηκε από μηχανή και ο ασυνείδητος οδηγός την εγκατέλειψε στη μέση του δρόμου. Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ και χθες βράδυ αποσωληνώθηκε Φυσικά υπάρχουν προβλήματα αλλά φαίνεται ότι κέρδισε τη μάχη για τη ζωή.» επισημαίνει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ δίνοντας συγχαρητήρια στην ιατρική ομάδα του ΚΑΤ που έδρασε άμεσα και της έσωσε τη ζωή.

«Μπράβο στη θεραπευτική ομάδα του νοσοκομείου ΚΑΤ. Τέτοιοι ασυνείδητοι οδηγοί πρέπει να σαπίζουν στη φυλακή.» επισημαίνει ο κ. Γιαννάκος.

