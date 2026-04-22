ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 13:51
Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

22.04.2026 13:12

Παράσυρση στη Λιοσίων: Αποσωληνώθηκε η 16χρονη – «Φαίνεται ότι κέρδισε τη μάχη για τη ζωή»

22.04.2026 13:12
Αποσωληνώθηκε χθες το βράδυ η 16χρονη μαθήτρια που είχε παρασύρει ο συνομήλικος της Σουδανός οδηγός μηχανής και την εγκατέλειψε στην Λ. Λιοσίων πριν από λίγες ημέρες.

Το κορίτσι αναπνέει κανονικά, αντιλαμβάνεται τους γονείς της και ταυτόχρονα έχει κίνηση που είναι σημαντικό, όπως ενημερώνει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ)  Μιχάλης Γιαννάκος.

«Ευχάριστα τα νέα για το 16χρονο κορίτσι που παρασύρθηκε από μηχανή και ο ασυνείδητος οδηγός την εγκατέλειψε στη μέση του δρόμου. Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ και  χθες βράδυ αποσωληνώθηκε Φυσικά υπάρχουν προβλήματα αλλά φαίνεται ότι κέρδισε τη μάχη για τη ζωή.» επισημαίνει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ δίνοντας συγχαρητήρια στην ιατρική ομάδα του ΚΑΤ που έδρασε άμεσα και της έσωσε τη ζωή.

«Μπράβο στη θεραπευτική ομάδα του νοσοκομείου ΚΑΤ. Τέτοιοι ασυνείδητοι οδηγοί πρέπει να  σαπίζουν  στη φυλακή.» επισημαίνει ο κ. Γιαννάκος.

Μενίδι: Εντολή για βίαιη προσαγωγή μαρτύρων στη δίκη για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου

ΥΓΕΙΑ

Σύγχρονη αντιμετώπιση υψηλής μυωπίας και άλλων διαθλαστικών προβλημάτων – Τι είναι οι ICL φακικοί ενδοφακοί και ποια τα πλεονεκτήματά τους

ΜΟΥΣΙΚΗ

«Η Ιεροτελεστία της Άνοιξης» στο Θέατρο Σφενδόνη – Σε χορογραφία Κώστα Τσιούκα

ΜΟΥΣΙΚΗ

«With This Tear»: Κυκλοφόρησε νέο single του Prince για τα 10 χρόνια από τον θάνατό του (video/audio)

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ράφα δεν μένει πια εδώ: Προς διαζύγιο Παναθηναϊκός και Μπενίτεθ – Η ήττα από τον Ολυμπιακό αποτέλεσμα ή καταλύτης της ρήξης;

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το ΕΑΠ... «καθαρίζει» τον Μαρκόπουλο: Έχει πτυχίο στον Ελληνικό Πολιτισμό

ΚΑΛΧΑΣ

Τα… δικαστικά της ΝΔ και ο Βορίδης, ένα γκάλοπ ό,τι να ναι, οι εκτός τόπου ιδέες Σιακαντάρη, ο Αρβανίτης και ο Καβάφης, η έγνοια του Σχοινά

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος για τις κάρτες αναλήψεων από ATM: Το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο με το PSD3 για smartphones, digital wallets και NFC

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι: Κόστος έως 1.000 ευρώ, μείωση στο λογαριασμό ρεύματος έως 25%!

