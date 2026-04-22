Παράσυρση στη Λιοσίων: Ελεύθερη η 20χρονη που δήλωσε ιδιοκτήτρια της μηχανής καθώς και ο διαχειριστής του οχήματος

Ελεύθερη χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία της στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων η 20χρονη κατηγορούμενη που είχε δηλώσει ιδιοκτήτρια της μηχανής που παρέσυρε τη νεαρή μαθήτρια στη Λιοσίων, με οδηγό έναν 16χρονο από το Σουδάν και έναν συνεπιβάτη.

Επιπλέον ελεύθερος, με μόνο όρο να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του αφέθηκε και ο νεαρός επίσης 20 ετών, ο οποίος είχε δηλώσει διαχειριστής του δικύκλου. Για την υπόθεση κατηγορούνται και άλλα δύο άτομα. Οι δυο κατηγορούμενοι απολογήθηκαν για τα αδικήματα της υπόθαλψης εγκληματία, της ψευδούς κατάθεσης και της ψευδούς καταγγελίας στις Αρχές.

Την Πέμπη το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου αναμένεται να περάσει για να απολογηθεί ο 16χρονος Σουδανός, ο οποίος οδηγούσε τη μηχανή και αφού παρέσυρε την μαθήτρια την ι εγκατέλειψε στην οδό Λιοσίων. Σε βάρος του 16χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για τα κακουργήματα της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία προκλήθηκε βαριά σωματική βλάβη σε συνδυασμό με το ότι δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης, καθώς και για εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος από το οποίο προέκυψε κίνδυνος ζωής.

Τέλος, δίωξη έχει ασκηθεί και σε βάρος του συνεπιβάτη της μηχανής, ο οποίος επίσης απολογείται αύριο. Η δίωξη αφορά στο κακούργημα της εγκατάλειψης τόπου τροχαίου ατυχήματος από το οποίο προέκυψε κίνδυνος ζωής και στο πλημμέλημα της πρόκλησης σωματικής βλάβης από υπόχρεο.

