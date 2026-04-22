ΑΔΕΔΥ: Πανελλαδική στάση εργασίας την Πέμπτη από τις 11 το πρωί – Διαμαρτυρία για νομοσχέδιο του υπ. Ανάπτυξης

Η ΑΔΕΔΥ αποφάσισε να προχωρήσει σε πανελλαδική στάση εργασίας αύριο. Πέμπτη, 23 Απριλίου, από τις 11:00 πμ έως την ώρα λήξης του ωραρίου.

Η απόφαση πάρθηκε ώστε τα μέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων να εκφράσουν την αντίθεσή τους σε ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων του ν. 4442/2016 – Ορισμός αρχών για την εφαρμογή του πλαισίου εποπτείας οικονομικών δραστηριοτήτων και αγοράς προϊόντων του ν. 4512/2018 – …και λοιπές διατάξεις», με τις οποίες θα υπαχθεί η Επιθεώρηση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία στην Εποπτεία Ελέγχων του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «με την κινητοποίησή τους, οι εργαζόμενοι απαιτούν:

την απόσυρση των άρθρων 126-131 του νομοσχεδίου, άρθρα που αλλοιώνουν τον χαρακτήρα της Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και

την ουσιαστική ενίσχυση της Επιθεώρησης Εργασίας, με πλήρη ανεξαρτησία των Επιθεωρητών, πλήρη στελέχωση και εξοπλισμό.

